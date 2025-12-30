AI助攻職訓 身障學員培力就業

勞工局長王鑫基期望AI應用讓身心障礙者發揮潛能，順利就業。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

台南市政府勞工局委託群偉國際辦理「電腦資訊類身心障礙者職業訓練─辦公室圖文與雲端應用培訓班」，廿九日結訓，十八名結訓學員歡喜結業，並期許學成後讓自己成為新時代辦公室達人。勞工局長王鑫基表示，期AI應用讓身心障礙者發揮潛能，順利就業。

群偉公司專業團隊指出，此次開辦的課程是針對身心障礙失業者設計的「辦公室圖文與雲端應用培訓班」課程，在基礎上是先奠定良好OFFICE軟體基礎，協助學員取得相關證照。進階課程上則結合美工影像設計，教導學員製作美化各式辦公室文書圖表，同時運用網路社群、雲端工具及AI輔助應用課程，培養學員多元資訊處理與美編能力，開發學員的工作潛能，進而提升求職成功的機率，成為新時代的辦公室達人。

廿九日結訓，王鑫基歡喜學員可習得一技之長自力更生，他也表示，每年勞工局致力推動辦理身心障礙者職業訓練，秉持「給魚吃不如教他釣魚」的理念，透過開辦各類身心障礙者職業訓練專班，協助學員建立自信心，培養專業技能，進而創造自我價值尊嚴，立足於社會，所以更期盼身心障礙朋友藉由職業訓練，習得實用的電腦資訊能力，學以致用，順利就業。

現場林姓學員分享所學，並指出因小腦腫瘤手術後，導致肌肉張力障礙，須以電動輪椅代步，過去雖曾從事過行政助理，但覺得辦公室軟體的技能尚不足，有了再次進修辦公室軟體課程並考取相關證照的念頭。得知群偉公司開辦「辦公室圖文與雲端應用培訓班」正符合進修需求，還順利獲錄取。不過，他也表示，課程初期由於操作電動輪椅移位時，手部肌肉張力不佳較易失控，需改以手動輪椅輔助，透過群偉及勞工局協助及時申請「職務再設計」，有效解決學習上移位的困難，得以安心上課，並順利參訓至完訓。