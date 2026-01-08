AI助攻誠信思辨力 廉政服務社「辯」出誠信新世代

為將廉潔誠信理念向下扎根，高市府政風處攜手高雄市小港高中規劃辦理一一四學年度第一學期「廉政服務社」系列兼具創新、趣味與深度的社團課程，透過誠信辯論比賽展現學生豐碩的學習成果，並由政風處長官、小港高中校長及辯論社指導老師擔任評審，該活動獲得師長與同學一致肯定，圓滿成功。(見圖)

主辦單位今(八)日說明，該學期課程以「AI輔助學習」結合「誠信法律思辨」為核心主軸，內容多元且循序漸進；學習中，特別安排至臺灣高雄地方檢察署參訪活動，透過實地參訪、模擬偵查庭演練及檢察官經驗分享，加深學生對司法實務運作及法律職涯的認識與理解。此外，該課程因應科技趨勢，融入AI輔助自主學習實作，教導學生運用生成式AI設定誠信辯論議題、蒐集與整理資料，並檢核資訊正確性，培養數位素養、反思能力與探究精神，並於學期末辦理誠信辯論比賽成果發表，讓學生認識辯論規則、分析問題與強化論述能力，逐步培養思辨與表達技巧。

政風處將接續規劃「廉政服務社」一一四學年度第二學期課程，提供學生更多元且精采的學習內容，深化跨域學習並接軌未來職涯發展，讓廉潔誠信的理念深耕校園，陪伴學生在學習與人生道路上穩健前行。