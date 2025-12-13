AI助攻農牧升級 聽懂乳牛心情、提高授粉效率

（中央社記者潘姿羽台北13日電）AI浪潮來襲，如何導入各行各業成為各界關注焦點。經濟部於彰化福興穀倉展出34項智慧科技解方，善用AI科技，不只可以用AI聲紋「聽懂乳牛心情」，AI機器人也能大幅提高效率，展現AI科技可成為農牧產業轉型升級的利器。

經濟部產業技術司今天起，於彰化福興穀倉連續兩日舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成果展，展出34項智慧農工科技成果。

民眾可在「未來農場」嘉年華中，實際體驗AI如何協助農牧業轉型，包括用AI聲紋「聽懂乳牛心情」的聲紋辨識技術、牧場版「清糞機器人」降低乳牛蹄病率，以及透過超音波萃取，讓紅龍果格外品（市場規格之外但品質無虞的農產品）蛻變為高值化營養品。

其中較具亮點的案例包含乳牛聲紋辨識技術，是運用聲紋資料庫與AI演算法，可從牛隻叫聲判讀情緒狀態，協助牧場提升管理效率，已導入彰化元亨牧場、屏東和荃種牛場進行測試。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，台灣在資通訊與半導體領域具備世界級優勢，產業技術司運用這項基礎，協助農漁牧產業邁向AI化與淨零永續轉型。透過與農業部合作，將AI、大數據與邊緣運算實際導入產業場域，協助業者提升效率、降低人力成本，同時推動平價高效的國產智慧農機設備，加速農業智慧化落地。

AI機器人方面，AI空氣授粉機器人運用邊緣運算即時辨識作物狀態，在最適時間點進行授粉，降低人力並提高效率。另外，清糞機器人可減少30%至50%清潔人力負擔，並有效降低乳牛蹄病率，改善畜牧場環境，目前已導入台灣齊創科技公司。

工研院協理李宗銘說明，工研院長期響應政府政策，以AI科技協助農漁牧產業升級，從智慧餵食、智慧巡檢到減碳循環應用，提供前瞻整合解決方案。

李宗銘指出，國產系統不只提升效率，也因維修方便與成本合理，更能降低農民導入智慧農業的門檻；包含可減少30%至50%人力的「清糞機器人」、大幅縮短作業時間的「無人噴藥機器人」、以及運用超音波提升紅龍果格外品價值的技術，都展現國產智慧機具與農業科技的發展能量。（編輯：翟思嘉）1141213