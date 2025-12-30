AI助攻長照 嘉市社工減壓

嘉義市今年起推動「AI-Powered長照3.0」，導入AI助理，30日舉辦實證交流，產官學齊聚。（廖素慧攝）

台灣邁入超高齡社會，長照人力不足，長照行政作業繁瑣幾乎拖垮社工人員，嘉義市今年起推動「AI-Powered長照3.0」，導入AI助理協助處理訪視紀錄、照顧計畫與合規檢核，減輕社工沉重負擔，30日發表成果，中央及地方產官學齊聚交流。

衛生局指出，嘉市照管中心包括主管及照專共21人，負責全市209個ABC級據、2000多名照服員、6000餘個案數的業務，行政作業負擔沉重，今年結合數發部、資策會推動「導入AI助理」，為照專縮減1.5至2小時的文書作業時間，發表實證成果，全台16縣市來觀摩，還有台大及陽明交通大學師生到場交流。

衛生局長廖育瑋說，已有33個據點及場域運用數發部的9個方案，導入AI系統偵測、記錄阿公阿嬤的生活、運動及活動規律性做成報表，現再導入AI助理協助長照照顧專員處理行政作業。

廖育瑋提到，照專到長照家庭訪視，要訪談、記錄個案受照顧的資料、需求，愈來愈多長輩需要照顧，資料量相當龐大，受訪者有人講國語，有人講台語，或國台語夾雜，所以要訓練AI助理能聽懂辨識、還要聽懂專業術語，再根據資料擬出照顧計畫。

「AI-Powered長照3.0」透過導入AI助理，協助處理高重複性行政工作，讓專業人力回歸照顧本質，專注於個案與家庭的實際需求，目前有10處場域導入實證，明顯提升行政效率，並獲得第一線人員正向回饋，相信科技能成為長照體系的重要助力。