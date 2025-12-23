AI助攻「人形機器人」走進生活！ 未來5年全球出貨量狂飆14倍

工業級人形機器人。（圖／TVBS）

在AI助攻之下，機器人距離我們的生活愈來愈近。根據市場研究機構最新調查，全球人形機器人出貨量未來五年將迎來爆發性成長，2025年出貨量僅約1萬8千多台，至2030年可望攀升至25.6萬台，規模較目前成長超過14倍，年複合成長率高達69.7%。過去只存在於科幻電影中的人形機器人，正隨著AI技術成熟與應用場景擴大，逐步走向商業化落地。

全球人形機器人出貨量。（圖／TVBS）

隨著人工智慧與機器人技術快速成熟，工業產線正迎來新一波自動化革命。鴻海旗下最新工業用人形機器人，成功完成過去高度依賴人工的精密鎖螺絲作業，展現取代高重複性人力作業。鴻海發機器人事業處總經理郭柳宗表示，以水冷板組裝為例，螺絲孔位經常被管線遮蔽，長期仰賴人工處理。如今透過雙手協作與AI視覺系統，人形機器人能自主判斷位置、完成鎖螺絲作業，展現高度靈巧手部控制能力。

廣告 廣告

鴻海這次共推出三款工業用人形機器人，具備鎖螺絲、搬運大型物件、抓取零組件等功能，主要用於取代工廠端高度重複、勞力密集的作業。相關產品預計將於2026年，首度導入NVIDIA位於美國休士頓的產線。在設計上，工業級AI人形機器人分為輪式與足式兩大類。輪式機器人移動效率高、續航力佳、維護成本相對低，適合長時間在平整產線運作；足式機器人則能上下台階、動作更貼近人類，適用於地形較為複雜的工廠環境。

郭柳宗指出，在工廠場景中，輪式底盤已可涵蓋絕大多數需求。以AI伺服器產線為例，機器人能在I/O板拆卸後，先進行目視檢查，再整齊放置於托盤中，並透過輸送帶銜接後續組裝與測試流程。展望未來，人形機器人的應用將不只停留在搬運與取放作業，也將逐步延伸至組裝與拆卸等更高階任務。郭柳宗透露，最快明年機器人便有機會處理柔性物質，屆時多數人工站位都可由人形機器人的雙手與視覺系統完成，目前僅需三組攝影鏡頭，即可覆蓋大部分人工作業工站。

根據市場研究機構調查，全球人形機器人出貨量未來五年將迎來爆發性成長。2025年出貨量約為1萬8千多台，至2030年可望攀升至25.6萬台，規模較今年成長超過14倍，年複合成長率高達69.7%。成長動能主要來自應用場景持續擴大，以及AI能力快速提升，推動人形機器人加速商業化落地。

市場研究機構資深研究經理曾伯楷分析，成本下降將是關鍵因素，唯有降至用戶與廠商願意採用的門檻，人形機器人才會進入真正的量產階段。他指出，目前硬體與軟體技術已相當成熟，產業正從「產品完成」邁向「尋找大規模應用場景」，今年已逐步導入工業環境，明年甚至有望延伸至家庭場域。

服務型機器人。（圖／TVBS）

事實上，機器人並非炫技展示，而是務實的場域解決方案。至盛科技目前產品線涵蓋機器狗、人形機器人及多款移動載具平台，具備自主移動與互動能力，可應用於櫃檯接待、導覽與衛教說明等服務型場景。至盛科技總經理王國棟指出，面對門市缺工、客服需求增加等問題，服務型機器人能即時上線、穩定回應，降低客訴風險，也不會有人員流動問題，企業甚至可依需求快速複製部署。

從科幻電影走向真實世界，人形機器人正逐步成為能實際投入現場、分擔基層勞務的新型生產力。隨著AI從雲端走向實體場景，人形機器人不僅將重塑產業生態，也將重新定義人們的工作方式與日常生活。

更多 TVBS 報導

110公斤「怪獸」猛衝！格鬥機器人賽大陸奪冠

不敵人類算計！「AI販賣機」實驗翻車 免費送PS5、鬥魚

王力宏開唱合體「機器舞者」 出道滿30周年同框伯樂

舞者不是人！王力宏開唱「機器人登場尬舞」 超狂畫面曝光

