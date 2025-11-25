AI助攻！去年薪資中位數54.6萬「年增4％」 「這行業」年薪110.6萬奪冠

2024年薪資中位數為54.6萬元。資料照片。廖瑞祥攝



主計總處今天（11／25）公布2024年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為54.6萬元，較2023年增加4.03％，創下2013年以來最大漲幅。主計總處解釋，除了基期因素，2024年人工智慧（AI）需求蓬勃發展，廠商營運暢旺，連帶拉動總薪資表現。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，最低工資調漲、廠商調薪都會推動名目薪資走揚，因此全年總薪資中位數與名目薪資呈現同樣走勢，都會有自然成長的現象。

觀察各行業之差異，以金融及保險業全年總薪資中位數110.6萬元居冠，其次是電力及燃氣供應業109.1萬元排名第二，出版影音及資通訊業80.7萬元第三。

另外，受僱員工人數較多的製造業平均為57.0萬元，其中又以電子零組件製造業87.6萬元、電腦電子產品及光學製品製造業89.9萬元，都是去年業績亮麗的受惠產業。但部分工時員工較多的其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校）總薪資中位數都不到39萬元。

譚文玲進一步說明，2024年總薪資中位數創下統計以來最大增幅，分析有兩大因素，一是2023年總體環境較差，高科技產業持續消化庫存，難以拉高薪資，導致基期偏低。二，2024年「AI夯起來了」，全球經濟穩健，又有人工智慧及高效能運算等應用需求擴增的題材加持，高科技產業營運暢旺，有能力發放紅利、獎金，帶動總薪資中位數成長。

若按性別來分析，2024年女性全年總薪資中位數為51.2萬元，男性為58.5萬元。若以受雇地點區分，新竹市90.2萬元、新竹縣73.6萬元、台北市73.5萬元、桃園市61.6萬元為較高。

