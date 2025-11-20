AI助攻 奇美醫臨床藥師 「A+藥師」智慧系統 守護用藥安全
奇美醫院藥劑部近年積極導入人工智慧輔助臨床決策，推出自主研發的「A+藥師」臨床智慧輔助系統，成功結合AI與藥事專業，讓臨床藥師能即時偵測用藥風險、提升照護效率，實現「AI不取代藥師，而是讓藥師更有力量」的創新願景。
奇美醫院藥劑部小組長李美娟指出，「A+藥師」系統整合院內檢驗、用藥、生命徵象與微生物報告等資料，能即時分析並主動偵測藥物劑量過高、交互作用、不當用藥及特殊族群風險等六大問題，並自動生成臨床藥師建議報告。藥師能在短時間內完成判讀與建議，省下繁瑣的資料比對與人工查核時間。
以實際案例為例，80歲黃老先生因嚴重感染導致腎功能惡化入住加護病房，使用高劑量抗生素控制感染。若劑量未隨腎功能調整，恐引發藥物中毒。透過「A+藥師」系統即時分析病人檢驗數據，主動提醒臨床藥師介入，與醫師即時討論並調整用藥劑量，成功避免潛在毒性風險。最終患者感染控制良好，腎功能穩定恢復，順利轉入普通病房。
李美娟藥師分享，AI系統上線後，藥師平均用藥評估時間從每位病人約10分鐘降至6至7分鐘，紀錄時間也縮短至約5.5分鐘，整體照護病人數提升33%。效率提升的同時，藥師能將更多時間投入臨床判斷與病人溝通，實踐以病人為中心的醫療照護。
圖說：李美娟小組長表示，「A+藥師」可即時彙整檢驗、藥歷與醫囑，讓藥師更有效率投入臨床判讀與病人照護。(圖片來源/記者林薇安攝)
李美娟進一步說明，「A+藥師」是奇美醫院首個以藥師為核心設計的整合平臺。過去藥師需開啟多個系統查閱檢驗值與藥歷，如今可在單一介面一鍵開啟所有資訊，手機與平板皆可操作。系統內建藥師個人備忘錄功能，讓臨床建議紀錄更靈活便利。AI輔助也延伸至中藥領域，「A+中藥師」模組能根據中醫診斷方式自動生成病人評估內容，達到中西整合的藥事決策支持。
此外，奇美醫院更持續優化AI應用，建立「A+守門員」系統與「AUTO ROUND」自動巡查功能。前者可自動計算病人用藥風險分數並排序提醒，後者則每日定時生成報表，協助藥師優先處理高風險病人。AI也被應用於藥學生臨床教學，「A+國考教學系統」能依據病人狀況自動生成模擬試題，讓學生即時複習並深化臨床判斷能力。
李美娟強調，「A+藥師」的開發宗旨並非取代藥師，而是成為藥師的智慧助手。AI負責快速彙整與分析資料，而藥師則進行最後臨床判斷，確保所有建議內容均經專業審核後才納入病歷。這項創新不僅提升臨床效率與病人安全，更代表醫療文化邁向新里程——讓AI與人共創智慧醫療的未來。
