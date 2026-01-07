AI助攻 新北教育行政減量8成

新北市教育局長張明文（二排右四）7日報告AI教育成果。新北市長侯友宜（二排左四）與同仁合影。（柯毓庭攝）

新北市教育局近年推動AI融入教育行政治理，7日教育局長張明文在市政會議以「AI教育 幸福ALL IN」為題，說明教育局推動AI融入教育情形。新北市長侯友宜表示，要注意數位品德重要性，市府也會全力推動搭配的硬體建設。

侯友宜指出，AI科技讓教育更方便，減少工作負荷，能找出學生適性教育方向，教育局同仁通過Gemini AI認證的比例是60％，遠超全國平均水準，更要重視數位時代下的品德教育與SEL的社會情緒學習，必須培養學生思辨能力與正確價值觀。

張明文說明，「AI教育局」自民國114年正式啟動後，逐步將AI導入行政日常達到「行政減量」，透過「AI會議淘金術」協助政策聚焦，並善用AI協助產出，大量縮短需要的時間，更可透過AI分析海量數據輔助決策，精準回應教育現場需求，使基礎行政耗時減少8成以上。

在人才培育方面，教育局除了建置650個AI機器人，協助內部行政與對外諮詢外，去年有90位同仁及校長團體報考「經濟部AI應用規畫師初級鑑定」，共54人考取，通過率達60％，另有90位幹部全數通過Gemini AI認證。

AI倫理部分，教育局成立AI倫理委員會，率先訂定「AI人工智慧補充規定」及「教師運用AI輔助學習推薦參考指引」，也創立「新北市數位品德教學指引」，引導學生培養價值判斷與責任意識。

資料治理方面，「新北校園通APP」成為全國功能最完整、使用人數最多的教育型平台，不僅可以整合校務數據，導入AI員工、智慧圖書館等創新服務，展現數位轉型亮眼成果。

教育局表示，115年將持續推動校園建設、幼兒園增班、課桌椅翻新、在地就學與技職教育等政策，並全面落實「AI ALL IN」，在行政流程中妥善運用AI工具，讓教育回歸本質，為孩子打造高效且幸福的學習環境。