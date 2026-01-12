AI助攻 青農高檔蜜棗外銷有成

台南市楠西區青農林一夫以智慧科技導入蜜棗種植輔助技術，在果園內設置微型氣象站，收集天氣變化數據，精準調整施肥種類與用量，定期檢驗土壤與果實品質，種出高檔蜜棗外銷港、澳，12日代表台南市成為首銷新加坡的棗農。

林一夫為嘉義大學化學研究所畢業，家中經營蜜棗20年，7年前返鄉承接家業，轉型當起新時代青農。他運用化學專長，融入農業的病蟲害與田間管理，很快爭取到升級版產銷履歷。

蜜棗的種植過程與溫度、溼度甚至土壤導電度緊密相關，林一夫嘗試導入智慧農業科技，包括自動化灌溉設施，減少水電與肥料浪費。除了自設微型氣象站，最近還成功向中央氣象署與農業部爭取設置1支山區唯一的官方氣象站。

藉著氣象測站的精準數據可提供施作參考，即便近年極端氣候頻傳，林一夫都能有效克服著果率不佳或熱障礙等問題，大幅提升良率與生產穩定性。蜜棗在甜度、果實大小、良率與口感上表現優異，顯現專業管理的成果差別，去年更獲第7屆全台百大青農獎。

因為運用智慧科技輔助種植，林一夫的「安心果園」順利出產高檔品種蜜棗，外銷港澳地區，12日代表台南市，成為首批外銷上市到新加坡的棗農。

林一夫認為，比起外銷到需要低溫檢疫的日、韓國家，需預先挑選低熟度果實，新加坡因為免檢疫，水果熟度掌握需更精準，市場更受果農歡迎，有信心把在台灣已8、9分熟度、口感完美的蜜棗，在新加坡市場完美呈現。

台南市蜜棗產量占全台第4，產地以山區的玉井、南化、楠西為主，因品種改良，產地口感有別於大陸與東南亞。繼外銷日、韓市場，去年以直播試賣方式，一舉打入新加坡市場。

台南市農業局表示，這次除了楠西區蜜棗，更透過地方社團、直播帶貨與百貨公司等3項管道，把將軍區洋香瓜、左鎮區百香果與玉井區的芭樂一併送往新加坡。