AI助攻！ 11月外銷訂單「連十紅」 創歷年單月新高

受惠AI人工智慧等需求強勁，經濟部今（23）日公布11月外銷訂單為729.2億美元，創下歷年單月新高，年增39.5％，連續第10個月正成長；累計今年1至11月外銷訂單為6,666.5億美元，也改寫歷年同期新高，年增24.2％。

值得一提的是，11月來自美國的訂單達284.5億美元，創歷年單月新高，年增56.1％，其中，以資訊通信產品增加64.3億美元、增幅117.7％較多。

主要貨品方面，11月「資訊通信產品」接單268億美元，也創歷年單月新高，年增69.4％，經濟部表示，主因是人工智慧及雲端產業需求持續旺盛，帶動伺服器、網通產品接單強勁成長。11月「電子產品」接單282.3億美元，也寫歷年同期新高、歷年單月次高，年增47.9％，主因人工智慧及高效能運算等新興應用持續擴張，推升IC製造、記憶體、晶片通路等接單成長。

展望未來，經濟部表示，儘管全球經濟仍受貿易政策與地緣政治等不確定因素影響，但AI、高效能運算等新興應用持續拓展，以及AI基礎建設需求依然強勁，挹注我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單動能，預期我國外銷接單將穩定成長。

根據受查廠商對12月的展望，按接單金額計算之動向指數為50.5，預期整體外銷接單將較11月持續增加。經濟部統計處長黃偉傑表示，今年全年外銷訂單肯定會上7,000億美元，也是首次年度外銷訂單站上7,000美元大關。