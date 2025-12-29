AI助攻！11月景氣亮第7顆黃紅燈 距「熱絡」僅差一分 國發會：明年挑戰機會並存

國發會官員表示，整體景氣呈現「開低走高」的復甦態勢，展望明年1月，對等關稅正式宣布後，將是決定燈號能否續強的關鍵 。資料照



國發會今（12/29) 公布11月景氣燈號，亮出今年第7顆黃紅燈，對策信號綜合判斷分數增至37分，距離代表熱絡的紅燈僅剩1分之遙 。官員表示，批發零售及餐飲業受惠週年慶與雙11促銷亮出紅燈，製造業氣候測驗點也轉為黃藍燈，反映製造業者對未來半年景氣轉趨樂觀 ，整體景氣呈現「開低走高」復甦態勢。展望明年1月，對等關稅正式宣布後，將是決定景氣燈號能否續強的關鍵挑戰 ，「有機會也有挑戰」 。

國發會每個月編制的景氣指數以燈號代表，藍燈為景氣「低迷」、綠燈為「穩定」，紅燈則為「熱絡」，黃藍燈、黃紅燈都代表「轉向」，在9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，各增加1分；其餘7項燈號維持不變。

11月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較前一個月增加2分，燈號續呈黃紅燈。國發會提供

經濟發展處處長陳美菊說明，11月的綜合判斷分數37分，相較10月增加2分，綜合判斷分數已經連續4個月上揚，主要受惠AI、高效能運算及雲端服務業對晶片的強勁需求，加上第4季適逢傳統產業的外銷旺季，使得工業生產、海關出口、機械電機設備進口以及製造業銷售量指數等指標皆維持紅燈表現 。

陳美菊表示，分數增加有兩大具體原因，一是批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，批發業受惠AI 熱潮帶動機械器具進口大幅增加，成長率達16.7%，而零售與餐飲業則是百貨公司週年慶、雙11促銷及政府普發現金1萬元的加碼活動，燈號由黃紅燈轉為紅燈 。

陳美菊說，另一個加分因素來自製造業營業氣候測驗點，燈號由藍燈轉為黃藍燈 ，業者看好景氣的主因包含對高階封測、記憶體的需求增加，加上電力韌性需求帶動電力設備成長；此外，由於中國對鋼鐵出口實施管制，降低傳統產業的削價競爭壓力，使得業者對當月及未來半年的景氣更趨樂觀 。

陳美菊補充，領先指標與同時指標同步呈現上升，領先指標已連續四個月上升，累計升幅達1.55個百分點，主要因外銷訂單動向改善、製造業營業氣候測驗點上揚、輝達（NVIDIA）財報亮眼推升股市上揚，以及市場對降息預期而走高等因素帶動；而同時指標連續十三個月走升，累計升幅達7.13個百分點，反映11月進出口額創下歷史新高，以及批發零售業的優異表現 。

由於今年經濟情況呈現「開低走高」，11月還差1分就轉亮紅燈，受到AI需求強勁，明年是否有望變燈？陳美菊指出，AI 需求依然是剛性支撐，多數預測機構認為明年半導體銷售將成長26.3%，雲端服務大廠也將增加資本支出 ，不過，目前產業呈現兩極化表現，AI相關產業的出口與就業良好，非AI、轉型中的傳統產業仍需觀察國際傾銷與匯率變動，又12月之後的挑戰在於美國可能宣布對等關稅，將直接衝擊民眾與企業的信心，呈現「有機會也有挑戰」的局勢 。

