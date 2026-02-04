AI助檢突破精舍命案 信徒鬆口：最高指令為王薀

台北市 / 綜合報導

台北地院持續審理精舍殺人案，又有了重大的突破！檢方發現精舍信徒之間有個「讀書會群組」裡頭有一個代號R的人士，經常在發號施令，但信徒都不願供出他的真實身分。檢察官最後透過AI輔助查案，比對宗教用語，發現R代表的是「仁波切」指的就是王薀，最終突破信徒心防，鬆口證實。

一頭灰白長髮，看起來氣質儒雅，佛學作家王薀，疑似涉嫌教唆信徒，虐死蔡姓女子被羈押至今，記者VS.藝人李威(2025)：「有沒有覺得自己很冤枉。」

廣告 廣告

藝人李威也是他的信徒，甚至疑似在命案發生後，幫忙出謀劃策但他出庭時拒不認罪，檢察官鍥而不捨追查，終於又有重大突破，發現精舍信徒包含李威在內。

都加入了一個名為「mission」的讀書會群組，裏頭對話，多次提到一個代號為R的人士，說一切要遵從他的教導，除了R指示其他人不得擅自行動，R也曾下令監視貼身護法，但信眾都不願指認R到底是誰，檢方利用AI輔助查案，鎖定R就是王薀。

原來檢方利用AI查詢，發現R指的可能就是藏傳佛教中對僧侶的尊稱仁波切，以此突破信徒心防，更確立王薀在案件中的核心角色。

非本案律師包盛顥：「依據案件的類型，往往也會參考多樣化的資料，並且證人在法庭上面的證詞，除非顯然有不可信的情形，否則證詞勢必會作為法庭上的證據。」

檢方透過AI推演而出的線索，取得證人證詞進一步鞏固證據，但專家提醒AI還是存在一定盲點。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯：「AI可以發現人為偵查搜索，無法發現的盲點，因為畢竟它在了解人類語意的時候，還是透過統計模型跟語言推論的模型，它可能會因為缺乏上下文，，對於某一些文化上面的一個誤解，所以有可能會造成一些誤判。」

檢方善用AI工具，讓案情有所突破，力拚還原精舍信徒死亡真相，更要讓凶手付出代價。

原始連結







更多華視新聞報導

精舍命案！ 王薀哽咽求交保 遭法官「破功」繼續羈押

老公出差腹痛靠AI找出盲腸炎就醫 郁方：被AI拯救

北市鬧區隨機殺人案警動員 救傷患+持槍圍捕嫌犯

