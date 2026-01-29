AI助素養教育 協會：引導留下思考歷程數位足跡

（中央社記者陳至中台北29日電）台灣素養教育協會近期舉辦教師交流營隊，探討將AI（人工智慧）應用於班級經營、數位課程設計，專家建議教師引導學生打造「有痕跡」的思考歷程，而不只是單純的提問和複製貼上。

台灣素養教育協會今天發布新聞稿，今年度首場分區學校共好交流營於昨天（1月28日）在台北舉行，未來預計陸續在台中、高雄、台東登場。

今年的營隊因應AI風潮，特別強調素養教育不能只是教師的單向輸入，而要讓兒少留下「有痕跡」的思考歷程。例如將AI用於閱讀理解訓練時，透過提問、摘要留下的數位足跡，展現理解、邏輯組織的過程。

PaGamO講師黃靖純在研習中提到，教師可先用AI產生與課文相關的趣味話題，引發學生的好奇心，再漸進引導思考，鼓勵學生梳理並表達個人觀點。AI也可輔助批改與回饋，讓教師騰出時間，專注於引導學生深層思辨。

台灣素養協會指出，未來將持續推動偏鄉師長交流，讓更多「有痕跡的思考歷程」在全台各地的教室裡發生，並讓每一名偏鄉孩子，都能在AI世代裡成為具有思考力的數位公民。（編輯：李亨山）1150129