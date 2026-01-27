AI助陣防詐再升級 中信銀攜手台南市打造ATM打詐新防線

中國信託商業銀行持續以金融科技強化防詐能量，26日攜手台南市政府舉辦「AI防詐再升級 金融科技ATM打詐新防線」記者會，宣布透過公私協力模式，於台南市擴大導入具備人工智慧辨識功能的防詐ATM，結合即時通報與警政資源，強化攔阻車手提領與異常交易行為，共同守護市民財產安全。

本次合作聚焦於AI影像辨識與異常行為分析技術，針對遮掩五官、高頻次提領、可疑操作等風險樣態，即時於ATM端進行辨識與預警。當系統偵測到潛在詐騙行為時，將同步透過畫面與語音提醒民眾提高警覺，必要時啟動通報流程，通知相關單位到場協助釐清，提升第一線即時應變效能。

台南市長黃偉哲指出，防詐工作不能只靠單一單位，必須整合金融、警政與科技力量，將防線前移至交易當下，才能有效降低民眾受害風險。此次與金融機構合作導入AI防詐ATM與聯防機制，正是實踐「即時預警、跨域聯防」的重要一步。

圖說：台南市長黃偉哲現場聆聽AI防詐ATM操作流程，透過影像辨識與異常行為分析，即時提醒可疑交易風險。(圖片來源/台南市政府提供)

中國信託銀行表示，金融機構是防詐第一線，面對不斷翻新的詐騙手法，唯有持續精進科技應用、優化流程，才能在不影響民眾使用便利性的前提下，提高高風險行為辨識準確度。未來也將持續與地方政府及相關單位合作，擴大防詐科技布局，打造更安全的金融環境。

透過此次合作，雙方期盼以科技創新結合公私協力，建構即時、有效且具韌性的防詐網絡，讓市民在日常金融交易中多一層保障，安心使用每一次服務。

