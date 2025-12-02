AI助陣 安平考古埕活起來

台南市安平「考古埕」呈現熱蘭遮市鎮的挖掘考古成果，揭開遺構讓大家可以看見地下層層疊疊的歷史，明年3月起每月都將規畫1場公眾考古教育體驗活動。（曹婷婷攝）

台南市安平熱蘭遮市鎮現地考古成果，以「考古埕」面貌問世，讓大家看到地下層層疊疊的歷史遺構，明年3月起每月都將推出1場公眾考古教育體驗活動。（曹婷婷攝）

台南市安平「考古埕」南側試掘計畫仍持續進行中。（曹婷婷攝）

台南掘地3尺有古蹟，安平熱蘭遮市鎮現地考古成果去年9月以「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」面貌亮相，讓大家看到地下層層疊疊的歷史，回響熱烈，更是全台少見「被揭開」的歷史遺構；12月起更結合科技互動讓考古埕「活起來」，成大考古研究所也持續在南側試掘，期能進一步釐清大員市鎮紋理。

安平「考古埕」位於效忠街，緊鄰熱鬧的安平老街，問世1年來，從塵封地底下挖掘出土後，受外部環境氣候干擾，目前在文資處人員維護下，力抗潮溼氣候、地下水等考驗，但遺構仍可見大量青苔、磚瓦風化劣化等不可避免的變數，每周需進行2次噴塗作業，周邊也都施作防護牆，保護歷史遺構免於受損。

廣告 廣告

當地民眾原本對於熟悉街道旁突然出現歷史遺構不能接受，但1年多來卻也形成自發性保護意識。有人亂丟垃圾，民眾會把關環境，遇颱風天也會幫忙觀察有無積水，加上考古團隊持續於「考古埕」南側挖掘，發現出土文物也會對外說明，不少民眾認為，反而有機會帶動更多人潮走進來一窺究竟。

成大人文社會科學中心副主任黃恩宇說，考古埕基地在荷蘭時期為市街、清代為金門館、日據時期為菜市場，從地籍分布可知當地曾居住許多漢人、荷蘭人，也包括從西班牙、東南亞來的漢人，未來要花更多時間繼續往下挖掘，希望能具體找到金門館輪廓、荷蘭時期街屋磚造牆等。

市府文化局副局長林韋旭表示，熱蘭遮城考古試掘計畫可回溯至20幾年前的「王城再現」，期間雖中斷，但近年陸續展現豐碩成果，去年更進一步將考古試掘成果，透過科技輔助將影像、文獻導入AI技術，讓民眾得以走進考古現場，近距離體驗，如今也結合實境遊戲、走讀等，更生動地演繹文化歷史意象。