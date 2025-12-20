AI化身打詐神隊友 中正大學獲法遵科技競賽決賽冠軍

cnews204251220a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

在詐騙手法層出不窮、企業風險管理日益複雜的時代，AI不再只是科技名詞，而是實戰利器。2025年第8屆法遵科技與電腦稽核專題競賽，昨（19）日在國立政治大學公企中心舉行總決賽，17支從南、北區初賽脫穎而出的隊伍齊聚一堂，拚創意、拚技術，也拚誰能真正「解決問題」。最終，冠軍由國立中正大學「AI打詐」隊奪下，作品主題為「收集訊息關鍵字偵測是否有詐騙風險」。

主辦單位表示，競賽由國立政治大學數位賦能與ESG永續創新產學聯盟、國立中正大學製商整合研究中心及國際電腦稽核教育協會（ICAEA）共同主辦，並由資誠教育基金會協辦，主軸聚焦於「結合理論與實務、強化科技稽核能力」，鼓勵學生以AI與電腦稽核工具，回應法遵、內控、金融詐騙、ESG與資安等真實挑戰。

主辦單位指出，今年作品最大亮點不在炫技，而在「系統思維」。國立政治大學數位賦能與ESG永續創新產學聯盟執行長顏敏仁就說，AI資源愈來愈容易取得，但真正的差異，在於是否能看懂問題背後的結構與因果，「理解問題，AI才能發揮前瞻價值」。

評審之一的資誠智能風險管理諮詢公司副總經理曾翔表示，AI發展已從生成式AI，邁向「負責任AI」，不只要能做，還要做得對、做得安心。他形容競賽，就像一場航海冒險，評審關注的不只是引擎夠不夠快，更看重航線規劃、團隊默契，以及最終能否帶回具產業價值的成果。

以「收集訊息關鍵字偵測是否有詐騙風險」為主題，獲得冠軍的國立中正大學「AI打詐」隊表示，團隊鎖定高度依賴電子郵件溝通的科技業與數位化企業，透過AI分析文字、語音與圖像訊息，協助組織在第一時間，辨識潛在詐騙風險。在技術上，團隊整合多項工具，從資料前處理到模型建構，再到前後端系統開發一手包辦，展現高度實作能力。

中正大學「AI打詐」隊隊員形容，參賽過程「就像在迷霧中造船」，不是一開始就有完美藍圖，而是在一次次評審回饋中調整方向，最終成功靠岸。

除冠軍外，第2名東海大學隊伍作品「ZERO漏洞偵查：揭露舞弊風險與永續資訊控管查核專案」、第3名國立政治大學隊伍作品「Law Patrol 即時文案糾察隊」，同樣聚焦舞弊風險、永續資訊與即時法遵議題，顯示學生已不再只是「做報告」，而是嘗試站在企業與社會的角度思考解方。

主辦單位期盼，透過競賽累積的實作經驗，能成為學子未來進入職場、推動組織轉型的重要基礎。在AI賦能成為日常的今天，這場競賽不只選出名次，更讓人看見下一代，已準備好用科技正面迎戰風險與挑戰。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

