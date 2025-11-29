AI半導體激發學子探索新科技！文文盃全國科普聯賽桃園開打
桃園市長張善政今（29）日下午前往桃園區，出席「第五屆文文盃晶創未來悅讀AI半導體全國科普聯賽」。張善政表示，桃園是全台重要的工業基地，新竹則具備完整科學園區優勢，兩地在科技產業發展上責無旁貸，並都共同致力於將科技創新深植校園。文文盃已邁入第五屆，透過陽明交通大學與溫瓌岸教授團隊的長期協力，使活動得以持續深化、廣布至校園，成為推動產業教育合作的典範。
張善政並感謝台積電秉持公益精神支持，不僅著眼於企業未來人才，更期盼全台學子都能在早期階段接觸最新科技。面對未來趨勢，IoT與智慧互聯將是科技發展關鍵，市府過去與交大合作辦理半導體營隊，鼓勵學生擁抱科技、勇於嘗試，希望此次全國聯賽能觸發更多青年學子探索新科技，並預祝所有參賽同學都有亮眼表現。
教育局說明，此屆文文盃以「悅讀AI半導體」為主題，結合「AI智聯感測」、「半導體IC科普」與「數據資料分析」三大面向，引導學生透過感測器蒐集資料，運用AI進行資料前處理、特徵擷取、模型訓練與評估，實際展現分類與預測等應用能力，從實作中體驗AI與感測技術如何改變日常生活。
教育局指出，桃園市自113年起全國首創辦理AI半導體營隊，將AI及半導體科普教育推廣至中小學，今（114）年更擴大至全市13區、共辦理17場營隊。此屆競賽亦感謝台積電大力支持，不僅協助賽事推動，更全額提供獎金，鼓勵學生投入創新學習。此外，國立陽明交通大學長期推廣Rabboni感測元件，將學術研究成果轉化為中小學科技課程實作工具，成功打造產官學合作典範，促進知識與教學的雙向交流。
