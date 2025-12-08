AI協助挑選最佳胚胎 有望提高人工生殖成功率、縮短療程

人工智慧(AI)現在已能協助醫師挑選較有機會成功著床的試管嬰兒(IVF)胚胎，未來有望減少不孕夫妻反覆嘗試的身心壓力與費用負擔。

試管嬰兒技術自1978年誕生以來，已幫助全球數百萬名父母成功懷孕，但成功率仍會因年齡、體質等因素有很大差異。法國巴黎美國醫院(American Hospital of Paris)的專家指出，AI透過大量影像資料，可分析胚胎的形狀、對稱度、細胞分裂速度等肉眼不易判別的微小差異，協助醫師挑出最有潛力的胚胎。

醫院使用的「胚胎攝影儀」會全天候記錄胚胎發育，AI則從中找出過往與成功著床最相關的特徵。研究顯示，AI推薦的胚胎約有70%機率沒有遺傳異常，遠高於目前人工判斷的水準。醫師預期，如果技術成熟，達到懷孕所需的IVF療程次數有機會減半。

除此之外，AI也能協助調整取卵前的荷爾蒙注射量，或在精蟲數量偏少時提高找到可用精子的成功率，讓整個療程更個人化、更有效率。

不過，部分倫理學者提醒，患者應被充分告知AI的使用方式，並能選擇是否使用這類技術。專家也強調，AI只是輔助工具，最終決定仍由醫師與父母共同做出，與「設計嬰兒」等基因操作無關。 (編輯：楊翎)