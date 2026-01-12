最近Threads上充滿各式各樣風格的旅遊行程表！過去旅行大家總會用Word規劃行程表，但密密麻麻的文字其實非常不易閱讀，分享給旅伴的同時常常會收到許多提問，可是想要做成精美的旅遊手冊又沒有設計能力....總是遇到這種狀況的大家有福了！Gemini 的 Nano Banana Pro 更新後有多強？不只是 AI 製圖能力變精準，最重要的是——繁體中文終於不亂碼也不缺字了！（身為台灣人真的感動）所以現在超多人拿來當「旅遊規劃工具」，直接把自己的旅行行程丟進去，AI 就會自動畫出超好看的旅遊攻略圖、地圖、行程表，插畫風、手繪風、雜誌風全部沒問題。完全實現：你負責放假，行程表交給 AI。

為什麼大家都在用 Nano Banana Pro 來規劃旅行？

實際測試過更新後的功能之後，發現在製圖能力真的大大提升！過去常常會遇到輸入指令後產出文不對題的圖片，或是繁體中文字變得詭異，但現在再也不用受限於這些困擾了！

廣告 廣告

• 繁體中文輸出大升級

只要提供行程的文字敘述，畫面中標題、副標、景點、日期都不會亂跑，排版整齊，看了超舒服。

• 地圖、景點、美食、路線一次畫出來

每天的行程、各行程之間的順序、精美的插畫解說，只要靠著輸入指令AI就可以一鍵生成！再也不需要靠其他修圖軟體塗塗改改。

• 想要什麼風格隨心所欲

輸入指令時提供想要的插畫風格，例如日系插畫、韓系手繪、漫畫風、旅遊雜誌風都可以。

如何快速又精準的生成行程表，關鍵指令大公開！

① 把你的旅遊行程整理成文字（下文為京阪4天3夜行程範例）

Day 1 關西空港－haruka特急-飯店放行李-モリタ屋-新風館-blue bottle coffe六角町

Day 2 錦市場-惠文社一乘寺-蒼然咖啡-下鴨神社-加茂みたらし屋-河原町周邊逛街

Day 3 Kacto咖啡廳-祇園-拉麵屋 錦-清水寺、二年坂、三年坂-here咖啡廳 清水寺店-日和住之江公園前飯店check in

Day4 木津市場-中之島美術館-午餐-梅田商店街-Lucua百貨-友嘟八喜-關西機場

② 打開 Gemini，選擇「思考型 3 Pro」，左側工具選擇「香蕉圖案-建立圖像」記得一定要選這個新版本，效果才會是最好的

AI協助旅遊規劃更省力 Gemini pro 3 大更新 免費客製化旅遊手冊 一鍵生成指令大公開（截圖：Gemini pro）

③ 輸入生成指令（Prompt） 等待結果出爐！

範例：

以下是我在[京都&大阪四天三夜]的行程，請根據我的行程規劃，加入適當的細節，然後根據我安排的行程，依序畫成一張[日式插畫]的旅遊攻略圖，我提到的地點、環境、景觀、食物、餐廳，都要在圖中提到，且儘可能的擬真。插圖的比例為 [16:9]，整體要給人溫暖的氛圍，並確保內容都以繁體中文呈現，可以加入[可愛的箭頭或交通工具插圖]來顯示順序。

（[ ]中的文字可依個人需求進行調整！）

如果不滿意就再調整指令內容，例如：想改顏色 → 說「改成奶茶色系風格」，想改排版 → 說「景點請上下排放」，想改字 → 說「把字體放大一點」

調整前：

AI協助旅遊規劃更省力 Gemini pro 3 大更新 免費客製化旅遊手冊 一鍵生成指令大公開（圖：AI Gemini pro生成）

調整後：

AI協助旅遊規劃更省力 Gemini pro 3 大更新 免費客製化旅遊手冊 一鍵生成指令大公開（圖：Gemini AI生成）

AI指令小技巧公開：

• 文字敘述行程越清楚，AI 生成越準

• 想避免太雜亂，可以分「總覽圖」＋「每日行程圖」

• 如果AI放太多字，可以限制：「每段說明不超過 10 個字」

• 想更可愛、手繪風可以提示：「加入小圖示、小插畫、小交通箭頭」

Nano Banana Pro 除了讓「旅行規劃變好玩」也讓旅行前多了一份樂趣，不是只是查資料而已，而是可以做出美美的東西分享給朋友。如果你旅遊前會做Google sheet、Notion 行程、PPT、Ｃanva等排版設計，真的可以試試看最新的Gemini pro 3，感受AI帶給生活的便利性。