AI協助藝術創作 高智能畫家以烙畫迎科技新對話

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】隨著人工智慧逐步滲透人類文明，生活中的許多面向正悄然被重新定義，藝術領域亦難以置身事外。於國立彰化生活美學館展出的創作展覽《喜烙奇－高智能AI創意烙畫》，即是一場結合藝術、科技與材質的深刻對話，展現AI介入藝術創作後所帶來的全新可能。有別傳統畫作方式，創作者高智能透過自身多年累積於創作與設計領域的經驗，將AI繪畫生成技術導入傳統木板烙畫之中，嘗試突破人們對藝術創作的既有想像。若非親眼所見，現代人實難理解AI已如何深入刻畫你我生活的各個層面。

有幸目睹AI繪畫生成技術，觀賞者與創作者高智能(左三)合影留念。（圖／記者周厚賢攝）

在本次展覽中，高智能以融合造型與敘事的創作思維，將畢生創作技巧投注於木板繪畫之上。自2019年起，他選擇以人工智慧作為創作生成的核心工具，並選用台灣百年檜木裁製成木板，透過「弱化處理」的方式呈現木紋本身的自然質感，使每件作品都展現出獨一無二的造型語彙與創作意涵。不少觀賞者在聆聽創作者導覽解說後表示深受震撼，從未想過人工智慧不僅能引領科技與生活的革新，更能深入藝術創作核心，帶來如此令人驚喜的視覺與思想體驗。

高智能將台灣檜木板上的紋路激發出創作靈感，透過AI的協作而能創造出圖案與文詞介紹。（圖／記者周厚賢攝）

高智能表示，其創作流程往往始於一塊具有天然紋理的木板，先構思創作方向，再藉由ChatGPT等AI工具引導設計樣貌。不僅是畫面構圖，連每件作品所搭配的詩詞文字，也皆由AI協助生成，並結合花藝意象與桂花主題，使文字押韻且富有詩性，更突顯人工智慧在當代生活中無所不在的強大影響力。《喜烙奇－高智能AI創意烙畫》不僅是一場展覽，更是一個關於未來藝術創作方向的重要提問：當AI成為創作夥伴，人類藝術家將如何重新定義「創造」的意義。