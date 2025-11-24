AI協助藥師即時偵測用藥風險 強化病患安全與治療效率

【健康醫療網／記者陳靖安報導】80 歲黃先生因嚴重感染導致腎功能惡化入住奇美醫院加護病房。治療需高劑量抗生素，若未即時調整劑量，恐因腎功能下降造成藥物蓄積，引發中毒。對此，奇美醫院藉由自主研發的臨床智慧輔助系統「A+藥師」，即時讀取檢驗數據並主動偵測劑量是否在可耐受範圍，一旦超標立即通知臨床藥師介入。藥師與醫師即時討論並調整劑量，成功避免危機，使病況逐漸改善，目前已轉入普通病房康復中。

AI臨床輔助上線 用藥安全與效率全面提升

奇美醫院藥劑部小組長李美娟表示，「A+藥師」結合 AI 與臨床決策支持，可在病房中即時偵測用藥風險，包括劑量過高、交互作用、不當用藥等問題，並自動產生建議報告。系統上線後，藥師平均用藥評估時間由每位病人約 10 分鐘縮短至 6–7 分鐘，照護病人數提升 33%，大幅提升藥師效率並強化病人用藥安全。

六大類風險自動分析 藥師負擔大幅減輕

「A+藥師」能與院內資訊系統整合，即時讀取檢驗值、生命徵象、微生物報告與用藥紀錄，並自動判讀過量、禁忌、重複用藥、交互作用、劑量異常及特殊族群用藥等六大類問題，生成臨床建議。過去需藥師手動比對的大量數據，現在能由 AI 即時提醒，使評估與紀錄都更有效率。

AI不取代藥師 反而讓專業更有力量

李美娟小組長強調，「A+藥師」並非取代藥師，反而讓藥師從繁重資料整理中解放，把更多心力投入臨床判斷與病人溝通，落實以病人為中心的照護。系統已在加護病房與高風險病房使用，並逐步推展至全院，也將結合化療藥物審核等更多模組，打造 AI 與專業藥師協作的智慧醫療。

