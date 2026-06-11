AI印鈔機狂運轉！富比士台灣十大富豪大洗牌 新首富身家飆破7000億

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AI晶片需求推升先進封裝熱潮，日月光張虔生（中）、張洪本兄弟財富暴增、總身家224億美元，首度登上台灣首富寶座。圖／鏡週刊

AI不只讓輝達股價狂飆，也讓台灣富豪身價集體暴漲。根據《富比世》（Forbes）最新台灣富豪榜，受惠於AI、半導體與科技股大漲，台灣前50大富豪總財富衝上3080億美元（約新台幣9兆元），創下歷史新高，前十名「豪爺人」大洗牌，首富也換人做。

如果AI是近兩年全球最會賺錢的故事，那麼台灣無疑是這波浪潮中最直接的受益者之一。過去一年，台股在AI熱潮推動下屢創新高，也讓台灣富豪排行榜出現大洗牌。《富比世》最新公布的台灣50大富豪榜顯示，前50大富豪總財富從去年的1970億美元，大幅躍升至3080億美元，暴增超過千億美元，改寫歷史新高紀錄。

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最強印鈔機就是AI與半導體。台股在AI伺服器、先進封裝、半導體設備與高效能運算（HPC）需求帶動下持續走強。許多原本就握有科技股股權的企業家，身價也跟著水漲船高。

今年榜單共有34位富豪榜成員財富成長，當中最大贏家，即是日月光投控張虔生、張洪本兄弟。隨著AI晶片需求爆發，先進封裝重要性大幅提升，日月光股價表現強勢，也推升家族財富大幅成長，一舉登上台灣富豪榜首。

兄弟倆分別擔任全球半導體封裝測試龍頭日月光投控董事長與副董事長，受惠AI熱潮推升先進封裝需求，財富一口氣暴增了145億美元，總身家達224億美元，折合新台幣約7078億元。

電子零組件龍頭國巨董事長陳泰銘也是大贏家之一。AI伺服器對高階被動元件與電容需求大增，使得國巨市值大幅攀升，帶動其身價同步成長。淨資產成長121億美元，達到182億美元。折合台幣約5753 億元。

去年名列前茅的蔡明忠、蔡明興兄弟，儘管被AI科技產業的爺們擠下榜首位置，仍穩居「豪爺人」榜單前三甲。富邦金金融本業穩定獲利，也讓兄弟檔財富持續增加到167億美元，折合台幣約5285億元。

川普的好朋友郭董怎麼不見了？沒有啦！鴻海創辦人郭台銘他排在第四啦！鴻海精密是全球最大的電子產品代工廠，也是雲端服務供應商人工智慧伺服器系統的主要生產商。鴻海股價飆下，郭台銘的財富增加至155億美元。折合台幣大概是4905億元。

由蔡宏圖、蔡政達家族共同領導的國泰金控，是台灣最大的金融集團之一。金融市場回溫與資產價值成長下，國泰蔡家以150億美元、台幣約4750億元，名列《富比士》台灣富豪榜第5名。

隨著AI伺服器需求爆發，身為全球電子代工龍頭之一的廣達，憑藉AI伺服器布局，讓董事長林百里以149億美元、約4,715 億元傲人財富，位居富豪榜第6名。

如果以百分比計算，財富漲幅最大的富豪是台達電子創辦人鄭崇華。台達電為輝達、Google等科技巨頭供應AI GPU所需的電源零組件與系統，這推升身價大增，排名一口氣上升16名，來到第7名，財富達145億美元，台幣約4589 億元，相較去年身家飆了近5倍。

聯發科創辦人蔡明介以109億美元、3450 億元台幣身家，名列《富比士》2026台灣富豪榜第8名。身為台灣IC設計產業代表人物，蔡明介憑藉聯發科在手機晶片與AI運算的牛耳地位持續發家中。

半導體教父、台積電創辦人張忠謀以94億美元、約2975億元台幣排名第9墜，他的資產幾乎100%來自於長期持有的台積電（TSMC）股份。雖然早在 2018年就已正式退休，但身為台積電持股大戶，只要全球科技業離不開台積電，他的身價就會隨股價水漲船高。

AI讓一堆科技富豪身價翻倍，但今年《富比世》台灣富豪榜前十名中，頂新魏家四兄弟（魏應州、魏應交、魏應充、魏應行）成了唯一沒有靠AI、半導體或金融業撐腰的富豪家族。當滿榜都是晶片、晶片卡富豪時，這個賣泡麵起家的家族，以90億美元、折合台幣約2848億元身家擠進全台第10大富豪。

今年新進榜富豪幾乎清一色與AI、半導體相關產業有關。從設備廠、封測廠到AI供應鏈企業，不少過去較少受到一般投資人關注的公司，在AI熱潮推升下快速竄起。

非AI、部分傳產則受到全球景氣波動、地緣政治及需求放緩影響，財富出現縮水現象，甚至有人因此跌出榜單。

在AI造富下財富膨脹快速，也提高了入榜門檻，今年富豪榜Top 50身家沒22億美元進不了榜，相較去年13億美元大幅提高、創下新猷。

從台積電、日月光、鴻海到AI供應鏈，這波AI狂潮不只是改變科技產業版圖，也正在重新改寫台灣富豪地圖。



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