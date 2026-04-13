AI即時預警 重層警戒守護海防

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記者林睿奕／臺北報導

為防範中共船隻非法入侵，國防部副部長徐斯儉昨日指出，平時由海巡掌握其位置及應處，戰時將由國軍結合雷達、電子偵蒐、開源情資及未來建置之各類監偵型無人機，配合其他兵力建立重層警戒，掌握船團動態；並結合AI技術分析，建立即時預警與複判機制，由被動監控轉為主動預警，以提升異常活動識別與應變效率。

強化聯合情監偵 海巡協同應處

立法院外交及國防委員會昨日邀國家安全局長蔡明彥、徐副部長等人，進行「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」專案報告。徐副部長表示，面對中共艦船及小型船隻侵擾情形，依相關規定，由海巡署主責海域執法，國軍視任務需求提供情資與勤務支援，並透過聯合情監偵機制與海巡署共享海上動態，確保即時掌握目標並適切應處。

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徐副部長說，平時針對小型船隻非法進入領海，由海巡署運用岸際雷達系統掌握其位置與活動情形並執行應處；戰時則結合雷達、電子偵蒐、開源情資及未來建置之各類監偵型無人機，配合其他兵力建立重層警戒，掌握船團動態，提升整體應變能力。

徐副部長指出，國軍未來將整合AIS、雷達、電訊、影像與開源情資等多元手段，結合AI技術分析，建立即時預警與複判機制，由被動監控轉為主動預警，以提升異常活動識別與應變效率；相關監偵型無人機及AI決策輔助系統，已納入特別預算規劃。

肆應小型目標威脅 確保國境無虞

蔡明彥則指出，近年，中共利用小型船艇對我進行侵擾，部分案例發生於共軍對臺軍演期間，不排除為「海上灰色地帶襲擾」一環，並透過自媒體操作輿論，質疑我海防監控能力；相關小型船艇具體積小、速度快及雷達不易偵獲等特性，增加海防偵蒐難度。

針對小型目標偷渡威脅，海委會副主委張忠龍強調，海巡署已整合科技裝備與人力部署，全面提升偵蒐預警及即時應處能力，並落實勤務紀律，密切注意海面目標動態、機動預置兵力，期達「攔截於海上，阻絕於岸際」目標，並持續強化防處作為，確保國境安全無虞。

國防部副部長徐斯儉表示，面對中共艦船及小型船隻侵擾情形，國軍會確保即時掌握目標並適切應處。（記者林睿奕攝）