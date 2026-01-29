AI又出包！生成澳洲「不存在的溫泉」

▲AI時代來臨，不少人會使用AI協助完成工作，規劃旅遊行程等等，但也不時有錯誤發生。（溫泉示意圖／ingimage）

[NOWnews今日新聞] 澳洲一間旅遊公司，近日在網路上刊登一篇由AI生成的文章，大力推荐旅客造訪塔斯馬尼亞（Tasmania）一處幽靜的北部溫泉，遊客蜂擁而至，當地飯店老闆非常困惑，因為這個溫泉根本不存在。

根據《CNN》報導，這處由AI虛構出來的溫泉名為「韋爾德伯勒溫泉」（Weldborough Hot Springs），AI的描述是：「位於塔斯馬尼亞東北部森林裡，寧靜的世外桃源，靜謐的天堂，徒步旅行者的最愛。」

澳洲確實有一個名為韋爾德伯勒（Weldborough）的城鎮，距離朗塞斯頓市（Launceston）約110公里，但沒有AI旅遊文章所推薦的那處溫泉，韋爾德伯勒1名飯店老闆普羅伯特（Kristy Probert）告訴《CNN》，當遊客去年9月開始向她詢問有關溫泉的問題時，她感到很困惑，原本只是零星的幾通電話，後來人們開始成群結隊的出現，但當地並非熱門旅遊勝地，這麼高的詢問率其實很罕見。

普羅伯特還打趣的說，當地的韋爾德河（Weld River）「冰冷刺骨」，通常只有淘金者會在那裡尋找藍寶石和錫礦。

澳洲南十字星大學（Southern Cross University）教授哈迪（Anne Hardy）表示，AI的應用已經充斥旅遊業，約有37%的遊客會使用AI，獲取旅行建議或安排行程：「遊客似乎更信任AI而不是旅遊評論網站，旅遊業者也將AI用於經營自己的粉專和行銷，省錢又省時間，但AI也可能不準確或造成幻覺，就像韋爾德伯勒溫泉一樣。」

原文連結：AI on Australian travel company website sends tourists to nonexistent hot springs

