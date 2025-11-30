AI取代人力？ 分析師：台灣科技勞工短期免驚
近期美國科技大廠紛紛裁員，外界憂心AI(人工智慧)已開始取代人力。分析師對於這項說法各有見解，有分析師認為這是勢在必行，且目前已處於初始階段；另一名分析師則說相關應用不夠完備，若科技業以AI為由裁員，實屬推託。不過，兩人都認為從台美科技業結構、AI應用現況來看，AI短期內仍難以撼動台灣科技業就業。
美國電商大廠亞馬遜(Amazon)10月宣布裁員1.4萬人，亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)強調這是因為企業文化，與AI無關；電腦大廠惠普(HP)11月底也宣布預計在全球裁員約10%，人數恐達6千人，以加速導入AI、提升創新能力與客戶滿意度。
近期美國科技業大廠裁員，掀起AI取代人力、搶飯碗的討論。智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智認為，AI作為革命性工具，對企業營運、股東權益有極大效益，取代人力是「勢在必行」。林偉智說：『(原音)這種裁員我個人覺得目前只是一開始，接下來的情況還會更明顯，在未來的3到5年。』
雲報政經產業研究院副社長柴煥欣則持不同看法。他指出，AI應用「還沒有聰明到能夠完全取代人力」，所以現在處於協助提升工作效率的階段。加上目前除了AI相關產業，智慧型手機、筆電等終端產品業者對未來2年展望都相對保守，理論上AI目前不會是科技業裁員的主因。他說：『(原音)在這樣的前提下，很多科技業廠商就是藉著AI之名進行裁員之實，AI的效應其實並不會影響到真正的人員採用狀況。』
雖然兩位分析師有不同解讀，但談到AI應用是否引發台灣科技業裁員，雙方看法趨於一致，認為短期內不會發生。
林偉智分析，美國科技業偏服務導向，如客服等職位較容易被AI取代；反觀台灣科技業以製造導向為主，AI要取代高度專業的工程師仍有一段不小的距離。
柴煥欣表示，現階段AI導入多是提升白領階級的效率，而非取代，短期內台灣科技業如有裁員，主因恐怕還是景氣循環或地緣政治導致的成本壓力，無關AI浪潮。(編輯：宋皖媛)
