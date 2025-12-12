AI取代就業？ 中國學者：不是全貌不用悲觀

（中央社記者張淑伶上海12日電）人工智慧（AI）對就業的衝擊引發關注。中國學者陸銘今天說，AI的影響需要綜合評估，不能理所當然認為會大量增加失業，實務中已有許多應用AI幫助弱勢者增加工作機會的例子，「科技向善」並非遙不可及。

今年中國普通高校（大專院校）畢業生規模達1222萬人，再創新高，也增加就業市場的挑戰。然而，AI的迅猛發展，外界認為這使得企業減少僱用社會新鮮人從事初級工作，文科生的「被取代焦慮」又普遍比理工科強。

上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘今天在「人工智能時代的勞動與勞動者」論壇中演講，挑戰外界對AI與就業關係的既有印象。

他說，AI與就業的關聯，有替代、創造、互補等。有些危險的、容易被程式化或標準化的工作，就可能由機器人或AI取代，因為「人覺得複雜的，AI覺得簡單」。AI其實取代了大量大學程度的理工科工作，以今天大學教育的學科偏向性來看，很有可能未來導致理工科的學生面臨失業問題，值得學生和家長警醒。

陸銘指出，有些工作因為AI技術成為可能，但仍需要人工輔助，因此就創造出新的就業崗位。此外，新藥研發、家政培訓、貴重飾品的真假鑒別等各種領域都看得到AI對人類工作的協助；政府治理也可將大量民眾投訴電話透過大數據辨識來分類處理，提升效能。

他說，在人類社會裡，每一輪新的技術進步都會讓眾人擔心它是不是會對勞動力產生巨大的一個衝擊，這個議題的討論從來沒有停止過。

有國外學者提出，如果AI對於就業的衝擊特別大的話，要對AI徵稅。陸銘認為，今天談這件事情還為時過早，「可能還需要讓子彈再飛一會」，避免在缺乏客觀研究的情況下，因為社會輿情就阻礙技術發展，反而不利國家競爭。

至於AI是否會拉大貧富差距，陸銘指出，上一輪以計算機及相關科技普及帶動的進步已經使得收入按教育程度分化，專業人士如律師、醫生收入更高。

他大膽預測，未來每一種受教育程度的人群都會因為AI被賦能或被取代；高教育程度者的收入往兩邊拉開，低教育程度者中，殘疾人反而藉助科技便利提高了就業的機會，直播帶貨者也可能運用即時外語翻譯拓展更多客群。

同一個教育程度組內的收入差距有可能上升，但組間的收入差距有可能縮小，「未來整個社會到底哪一個力量更強呢？」陸銘則認為還需要更多觀察與研究。

今天的論壇中，嶺鵬產業與創新研究院執行院長奚軍也分享藍領就業服務平台「周薪薪」如何運用AI賦能，幫助殘疾人找到工作，其目標是3年內帶動1000名殘疾人實現居家就業。

上海國家會計學院副教授鍾世虎也分享在汽車銷售產業的研究，看AI助手如何幫助企業知識傳遞，在實際工作場景顯著提升組織績效，以及AI透過提升需求判斷與優先級排序，讓績效提升。他說：「未來不是AI打敗人類，而是會用AI的人打敗不會用AI的人」。（編輯：楊昇儒）1141212