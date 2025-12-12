AI取代就業？ 中國學者：不是全貌不用悲觀
（中央社記者張淑伶上海12日電）人工智慧（AI）對就業的衝擊引發關注。中國學者陸銘今天說，AI的影響需要綜合評估，不能理所當然認為會大量增加失業，實務中已有許多應用AI幫助弱勢者增加工作機會的例子，「科技向善」並非遙不可及。
今年中國普通高校（大專院校）畢業生規模達1222萬人，再創新高，也增加就業市場的挑戰。然而，AI的迅猛發展，外界認為這使得企業減少僱用社會新鮮人從事初級工作，文科生的「被取代焦慮」又普遍比理工科強。
上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘今天在「人工智能時代的勞動與勞動者」論壇中演講，挑戰外界對AI與就業關係的既有印象。
他說，AI與就業的關聯，有替代、創造、互補等。有些危險的、容易被程式化或標準化的工作，就可能由機器人或AI取代，因為「人覺得複雜的，AI覺得簡單」。AI其實取代了大量大學程度的理工科工作，以今天大學教育的學科偏向性來看，很有可能未來導致理工科的學生面臨失業問題，值得學生和家長警醒。
陸銘指出，有些工作因為AI技術成為可能，但仍需要人工輔助，因此就創造出新的就業崗位。此外，新藥研發、家政培訓、貴重飾品的真假鑒別等各種領域都看得到AI對人類工作的協助；政府治理也可將大量民眾投訴電話透過大數據辨識來分類處理，提升效能。
他說，在人類社會裡，每一輪新的技術進步都會讓眾人擔心它是不是會對勞動力產生巨大的一個衝擊，這個議題的討論從來沒有停止過。
有國外學者提出，如果AI對於就業的衝擊特別大的話，要對AI徵稅。陸銘認為，今天談這件事情還為時過早，「可能還需要讓子彈再飛一會」，避免在缺乏客觀研究的情況下，因為社會輿情就阻礙技術發展，反而不利國家競爭。
至於AI是否會拉大貧富差距，陸銘指出，上一輪以計算機及相關科技普及帶動的進步已經使得收入按教育程度分化，專業人士如律師、醫生收入更高。
他大膽預測，未來每一種受教育程度的人群都會因為AI被賦能或被取代；高教育程度者的收入往兩邊拉開，低教育程度者中，殘疾人反而藉助科技便利提高了就業的機會，直播帶貨者也可能運用即時外語翻譯拓展更多客群。
同一個教育程度組內的收入差距有可能上升，但組間的收入差距有可能縮小，「未來整個社會到底哪一個力量更強呢？」陸銘則認為還需要更多觀察與研究。
今天的論壇中，嶺鵬產業與創新研究院執行院長奚軍也分享藍領就業服務平台「周薪薪」如何運用AI賦能，幫助殘疾人找到工作，其目標是3年內帶動1000名殘疾人實現居家就業。
上海國家會計學院副教授鍾世虎也分享在汽車銷售產業的研究，看AI助手如何幫助企業知識傳遞，在實際工作場景顯著提升組織績效，以及AI透過提升需求判斷與優先級排序，讓績效提升。他說：「未來不是AI打敗人類，而是會用AI的人打敗不會用AI的人」。（編輯：楊昇儒）1141212
其他人也在看
公務員缺人危機！15萬考生剩6萬 國營單位也搶人
公務員招考面臨嚴峻挑戰！報考人數從12年前的15萬人銳減至今年僅6萬人，年輕世代對公職興趣大幅下降。為解決人力缺口，政府已提高錄取率至21.14%創新高，然而，考取後放棄報到或轉單位的情況頻傳，國營事業的優渥福利也成為搶奪人才的競爭者。專家建議迎合新世代需求，提供彈性工時、改善福利，並簡化文書、表格和會議，讓公務員專注於服務民眾，化解招募危機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
職場壓力大？10個方法幫你遠離憂鬱、照顧心理健康
現代上班族在職場上承受龐大的壓力：業績、KPI、升遷、人際互動、家庭照顧……都可能成為壓力來源。長期累積，容易引發焦慮與憂鬱問題，嚴重時甚至影響工作與生活品質。 憂鬱症不是脆弱，而是疾病，需要被正視。其實，有些事情我們在日常生活中就能做；有些則需要企業和政府共同支持，打造友善職場。以下10招，有助守住心理健康。 第❶招 已婚的人在職場之外，多了一個家庭的角色，家庭成員一定要給予支持，因為家庭關係和諧是助力，也是加分；若家庭關係不和諧，會影響職場上的表現和心情。而對於職場上未婚的人來說，支持系統來自於朋友，心情不好的時候，可以找朋友聊天傾訴。 第❷招 職場環境中，同事的支持力量大於主管，因此，應該和同事維持良好的互動關係。 第❸招 工作壓力大的時候，個人情緒的反應越明顯，工作比較容易失常，主管認同度降低，就越容易感到焦慮及憂鬱，因此，要和主管維持良好的溝通管道。 第❹招 可以先了解壓力的來源，以日記方式寫下自己在何種情況下會有壓力？和誰相處時會有壓力？然後寫下自己的反應如憤怒，針對反應的紓解方法如抽菸、運動等，再記下哪些方法對紓壓有效或是沒效？ 第❺招 在工作和休閒之間，找出平衡的方式，常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
領完年終再跳槽？ 專家1理由搖頭：恐提前引爆
主計總處發布最新統計，今年前10月全體受僱員工的 「經常性薪資中位數」為新台幣3萬，然而，未滿30歲族群的中位數僅略高於3萬元，需要到40至49歲的階段，薪資中位數才能突破4萬元。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
投資年齡決定策略 專家：30歲前適合股票 40歲後買債券更穩
「上班族孫小姐每月將三分之一薪資購買ETF，並計劃隨著年齡增長提高投資比例！」專家建議，年輕族群可依照年齡、風險承受度選擇不同投資策略，從股票、債券到不動產，甚至知識型投資如創作、線上課程等，都能成為有效的被動收入來源。這些長期投資策略能幫助上班族在退休前建立穩定的財務基礎，以支撐未來退休生活。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 67
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 14 小時前 ・ 11
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 11
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 3
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前 ・ 36
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 418
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 17
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 28
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14