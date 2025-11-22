AI取代教師衝擊教育？ 學者：正確使用能讓教學事半功倍

社會中心／洪巧璇、黃啓豪 台北報導

人工智慧重新定義了教學模式，難免有民眾擔心學生是否會透過ＡＩ來寫作業、做報告，學生輕易就能從ＡＩ中找到答案，那這樣老師的功能會不會被取代，對此，學者強調，若能提升人工智慧素養，並妥善使用在教育上，反而能讓學習及教學事半功倍。

2022年ChatGPT問世以來，這類型的生成式AI，為教育帶來全新的挑戰，也衍生新的議題，學生是否會透過AI寫作業、做報告，老師的工作又會不會被取代，也讓部分民眾對人工智能感到擔憂。教育部師資培育及藝術教育司副司長王淑娟：「那AI其實是幫助教學的一個，很好的協作者，老師還是有一些教育的專業，需要去做發揮的AI不會取代老師，但是AI可以幫助老師做一個，更好的教學工具去輔助他。」AI時代來臨，不僅改變學習方式，就連師資培育也得重新定義，學者分析，若能善用AI，就能大幅提升學習和工作效率，重點在於人工智慧如何正確使用在教育上。

教育部師資培育及藝術教育司副司長王淑娟：「除了他要加強自己AI的素養之外，他同時也需要負責任的教會孩子，怎麼樣負責任而有用的去使用AI，然後能夠更好的去做教學設計，跟教學引導幫助孩子在AI的時代下，能夠更好的學習更好的發展。」如果將AI用在教學上可以透過龐大的資料庫，設計課綱、教材準備，課程中，讓學生和AI共同討論，激發多元觀點，也能當成學習評量，整理重點，建立多元評量方式。

教育部師資培育及藝術教育司副司長王淑娟：「師資培育很重大的挑戰。」正確的使教育結合科技，讓學生學習事半功倍，貫徹AI賦能。

