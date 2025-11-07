AI只是藉口？ 全美10個月炒百萬人 科技業裁員最兇

美國10月裁員人數超過15萬人，刷新20年來最多紀錄。（資料圖／達志影像Shutterstock）

美國最新一份就業報告指出，光是10月就有超過15萬人失業，刷新20年來最多紀錄，其中以科技業佔最大宗，而裁員主因不外乎是增加公司AI應用，減少人力成本，但現在有經濟學家指出，企業是利用「AI洗白」，實際裁員原因還是與經濟緊縮有關。

美國10月裁員人數超過15萬人，刷新20年來最多紀錄。（資料圖／達志影像Shutterstock）

全球企業掀起裁員潮，美國企業今年裁員人數已突破100萬，比去年同期增加65%，創下疫情以來最高紀錄。科技巨頭IBM計畫年底前裁員1%，約2700人將失業；Meta裁撤600名AI部門員工；通用汽車因應電動車需求降溫，裁員超過2400人；亞馬遜一手裁員1.4萬人，另一手獎勵AI人才。專家指出，裁員主因集中在「削減成本」與「AI應用」，但許多企業可能以AI為藉口進行組織調整。

美國就業諮詢公司執行長John Challenger表示，今年10月美國刷新20年來最多裁員紀錄，超過15萬人失業，比去年同期爆增175%。裁員企業主要集中在科技業，其次為零售業及服務業。報告指出關鍵原因圍繞在「削減成本」與「AI應用」兩大主軸，但也和「經濟景氣」和「企業倒閉」有關。

CNBC資深經濟記者Steve Liesman認為，AI目前是經濟中一股強大的力量，但AI對經濟和就業的影響主要集中在低技能入門級工作，尚未找到有力證據顯示AI能在現階段取代白領中層管理職位。摩根大通執行長Jamie Dimon也指出，AI確實會淘汰某些工作，但同時也創造工作機會，就像汽車取代馬匹後，機械師等職業應運而生。

值得注意的是，美國79%的執行長擔心，如果他們未能在業務中實現可衡量的AI成效，可能在兩年內失去工作。Liesman進一步解釋，裁員真正原因是業務出現問題，但公司卻把裁員理由包裝成AI，因為華爾街對任何帶有AI標籤的事物都很感興趣，這樣公司因為宣稱裁員與AI有關，股價反而可能上漲。

不少經濟學家認為，「AI洗白」只是障眼法，實際裁員原因還是歸咎於就業市場與消費環境。CNBC零售業記者Gabrielle Fonrouge表示，隨著經濟較為緊縮，企業開始重新思考組織架構，在高利率環境下，就業市場變得較為疲弱，消費支出也減少，企業已經沒有餘裕每次決策都要經過五層管理。

華頓商學院人力資源中心主任Peter Cappelli強調，經過仔細觀察那些真正嘗試導入AI的公司，發現AI對裁員的影響遠沒有外界想像的那麼大，實際上大多數情況下並不減少員工數量，其效益主要體現在提高生產力上。專家們為AI喊冤，認為裁員海嘯席捲全球企業，也不全是AI惹的禍。

