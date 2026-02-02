AI只會聊天已經不夠了 Salesforce：2026年「這件事」將決定企業生死

根據Salesforce的最新預測顯示，2026 年將是「代理式企業」全面落地的關鍵年份，AI的角色將不再侷限於單純的文本生成或被動回應，而是跨入「採取行動」的實質階段；儘管Salesforce研究顯示，CIO對AI的採用率飆升了282%，但「數據信任」仍是企業擴展自動化的最大挑戰。

透過整合市場數據與內部分析，我們可以預見未來兩年企業將面臨三大核心變革：

數位勞動力的再進化 多代理人協作與當責機制

未來的企業運作模式將迅速轉向「精心編排的數位勞動力」型態，過去單一運作的AI代理人容易形成新的數位孤島，難以規模化；因此，成功的關鍵在於建立一套「多代理人系統」。

在這個架構下，具備指揮功能的「指揮官代理人（Orchestrator Agent）」將扮演核心角色，負責調度其他專業代理人，執行跨部門與跨系統的複雜協作。

更重要的是，AI代理人的自主性將大幅提升，具備「對結果負責」的能力。這種轉變意味著AI將具備深度的組織意識，能基於特定事件（例如偵測到效能異常）主動觸發修復流程，無需等待人類手動指令；人類的角色將轉型為高階監督者，重點在於利用可觀測性工具設定道德護欄與安全邊界，並監督這支數位團隊的整體績效，而非處理瑣碎的操作細節。

信任即品牌 以AI體驗定義企業競爭力

到了2026年，商標與行銷口號的影響力將逐漸式微，取而代之的是AI代理人所提供的互動體驗；AI將成為企業最終極的品牌大使，其是否聰明、能否提供個人化服務，將直接決定消費者對品牌的觀感。

這迫使企業必須投資於「關係智商（Relational Intelligence）」，意即將建立人際關係的能力移植到AI領域，企業需要基於深度的客戶數據，打造出真正理解客戶需求的AI代理人；唯有能深度整合內部數據、提供流暢且高度客製化互動的企業，才能在消費者習慣高度個人化服務的時代中，建立起最強的護城河並取得先行者優勢。

建構數位免疫系統 資安防禦的自動化轉型

隨著AI代理人的廣泛應用，網路安全的攻防戰也將隨之徹底改變；未來的資安防禦將從被動的傳統防火牆，演進為具備「自癒能力」的企業免疫系統，AI在此不僅是潛在的風險，更是重要的防線。

這種新型態的防禦機制屬於「主動式獵捕」，AI將協助資安團隊預測威脅，並自動化處理重複性監控任務；具備自主權的安全代理人將持續監控業務流程的健康狀況，一旦偵測到偏離常態的威脅，能在毫秒內自動隔離受感染的工作流並進行修補，無需等待人類批准即可阻斷攻擊。

這意味著企業必須確保AI代理人在安全的邊界內運作，既能深度讀取數據以提供精準服務，又能嚴格遵守資料治理規範，實現安全且可量產的AI生產力。

