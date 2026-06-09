AI只能當打雜清潔工？小島秀夫談AI藝術：我有生之年不可能

在現在這個時代，一日千里的 AI 技術發展影響了各行各業，許多公司也都開始引進 AI 技術改善自己的作業流程、推出更多產品。不過，對於傳奇遊戲製作人小島秀夫來說，他對 AI 藝術似乎仍抱持否定看法。小島秀夫最近接受《華盛頓郵報》採訪時就表示，「50、100 年後，AI 也許可以創造藝術，但在我活著的時候？我不認為這件事會發生，也沒興趣。」

資料照(Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images)

綜合外媒報導，上個月小島秀夫出席了在美國紐約舉辦的 Prada Mode 藝術展，這個展覽的宣傳影片結合了 AI 技術，小島秀夫與他的遊戲《死亡擱淺》角色心人的扮演者，丹麥導演 Nicolas Winding Refn 的 AI 替身被放入了影片之中，經歷了一段太空中旅程後降落到展覽會場，紐約的切爾西飯店。

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而雖然慷慨出借自己的形象給 AI 影片使用，但小島秀夫在藝術展現場接受採訪時仍然對 AI 藝術表示出了不感興趣的態度：「藝術就是生命。AI 或許可以在 50、100 年後創造藝術，但在我活著的時候我不覺得我能看到這一點，對此也沒有興趣。」

小島秀夫進一步表示，他認為 AI 最適合擔任的是處理一切雜務的清潔工角色，「而人類一定要留在那個『創造藝術』的房間裡面。」並表示他雖然對於 AI 生成藝術沒興趣，但對 AI 科技的未來仍保持著樂觀：「我們會找到一個好方法、好路徑來使用技術的。不過，這一切完全取決於年輕一代」，也因此，小島秀夫之前受訪時也認為，AI 技術現在頂多能用來提高效率，但絕對無法完全取代人類的創意。