AI可以解決教師荒？英國採用深偽教師引發爭論

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

英國各地的學校正在試用深度偽造（Deepfake）教師，甚至僱用遠距工作者在距離教室數百英里的地方授課。英國政府也認為，AI可以減少教師的工作量，尤其是在行政管理方面。

BBC訪談一位在蘭開夏郡的數學教師庫克（Emily Cooke），她強烈反對學校聘請虛擬數學老師，認為AI無法在校園活動中和學生與家長互動，不會在畢業舞會上和學生跳舞，也不會因為學生贏得比賽而和學生擊掌。校方則認為兩者之間的關係是互補，學校可以受益於傑出的師資，同時也有第二個老師在課堂上給予學生支持。

卓越學校基金會（Great Schools Trust）執行長Shane Ierston認為，AI可以讓真人老師騰出時間，專注在學生軟實力的培養，AI也可以識別學生的學習差距，並幫助教師規劃未來的課程。

基金會先前告訴教育媒體《學校周刊》（Schools Week），將使用深度偽造創建教師的AI虛擬形象，這些影片將用在為缺課或程度落後的學生補課，不會用在一般課堂。而基金會擁有這些影片的智慧財產權，但只會在獲得教師「明確同意並符合資料保護法」的情況下使用，教師離職時，他們的個人資料、頭像將被刪除，以「保護他們的隱私和尊嚴」。

