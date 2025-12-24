AI可為台灣銀行業ROE提高4個百分點 麥肯錫調查報告揭密！

麥肯錫最新分析顯示，台灣的銀行若能成功擴大對AI的採用，特別是將AI代理嵌入核心業務與運營流程之中，長期有機會提高股東權益報酬率(ROE)達4個百分點，顯著拉大行業前段班與後段班的績效差距。

這是《2025參肯錫全球銀行業年度回顧》與麥肯錫《2025年AI應用現狀》全球調查的最新研究發現。

麥肯錫台北分公司金融機構諮詢業務負責人暨資深全球董事合夥人鍾惠馨（如下圖，記者李錦奇攝影）指出，儘管全球銀行業的財務績效在2024年創下歷史新高，但在整體成長趨緩、利潤率縮小以及競爭壓力加劇的情況下，銀行業已邁入一個更具挑戰的階段。面對這樣的大環境，麥肯錫發現，大規模應用AI逐漸成為少數能顯著提升生產力與資本效率的方法之一。

亞洲被認為是未來十年帶動全球銀行業成長的最重要引擎，台灣則因具備穩健的基本面，同時又面臨日益升高的戰略急迫性而特別引人注目。

鍾惠馨指出，2024年，全球銀行業創造約1.2兆美元的淨收入，位居全球所有產業之冠，並在過去4年中累計創造了3.4兆美元的自由現金流。全球金融資產總額達到約427兆美元。

不過，儘管規模與獲利能力可觀，銀行業估值仍落後大多數其他主要產業。投資人指出主要的原因有：宏觀經濟不確定性持續、地缘政治風險、淨利差縮小、金融科技與非銀行業者的競争加劇，以及對技術投資能否持續提高生產力存疑。

麥肯錫分析顯示，直至2030年，未來6年，全球銀行業收入預計將成長2.2兆美元，其中50％將來自亞太地區；全球績效最好的銀行當中，39％位於亞洲，亞洲已成為銀行技術和數位創新的中心，包括印度、新加坡、中國大陸與韓國等地都出現多樣化的模式。

台灣銀行業持續展現穩定的獲利能力、資產報酬率(ROA)和股東權益報酬率，不斷提升，並且在資本市場上，特別是金融控股公司，獲得了高度認可。然而，成長動能正在放緩，而競爭、資本效率壓力及營運複雜性則持續攀升。

麥肯錫識別出5大結構性趨勢，正重塑台灣銀行業的格局：

1.金融控股公司之間加速整併，重塑市場結構，但不是規模大就好，應該從追求規模轉向追求精準，透過精準型併購直接彌補戰略缺口

2.從數位化轉向AI驅動的智慧化轉型

3.台灣企業同時拓展海外市場，對跨境能力的需求日益增長

4.隨著台灣加強其在亞洲資產管理生態系統中的角色，財富管理服務正迎來升級浪潮

5對監管適應與新興風險提高關注，包括金融犯罪、資料安全及ESG議題

麥肯錫資深顧問管國霖(如上圖，記者李錦奇攝影）指出，國內銀行業使用AI的情況，還處在中段，他有3個觀察點。首先是業界百花齊放，比較多是由下而上，由各部門提出可如何運用，這是好事，但缺點是只有單點發揮，對公司整體獲利的影響是小的，缺少由上往下，找出AI戰略，可在各單位重複使用。

第二點是業界大部分都還處在對話式的生成式AI應用，但還沒達到AI代理人階段，也就是規模化、多功能的交付執行，針對客戶的差異化運用

第三點是業界還在單點解決痛點，而非全部重新塑造流程，全面工程改造。

「台灣銀行的起跑點相當有利。未來真正的區別在於執行力，也就是各機構能否以真正重塑工作流程、風險管理與決策的方式部署AI，而非僅是添置新工具」管國霖說。

《2025年AI應用現狀》調查結果顯示，儘管多數組織現已將AI應用於至少一個職能單位，但近三分之二的組織仍處於實驗或試點階段，對企業整體的影響有限。

主要發現包括:

●62%的受訪表示曾嘗試使用AI代理

●64%的受訪者表示AI能夠支持創新，但僅39%指出其對EBIT產生可量化的效益

●能夠捕捉最大價值的組織，往往更有可能重新設計端到瑞的工作流程，而不是將AI疊加在現有流程上。

對銀行業而言，麥肯錫估計大規模部署AI代理技術，可降低15%至20%的營運成長，並在實質上重塑前台、風險及支援職能――這將為領先金融機構的股東權益報酬率帶來高達4百分點的提升潛力。

麥肯錫分析指出，銀行業的下個時代將不僅取決於資產負債表的成長，更取決資本配置的精準度（精準釋放被困資金，釋放低回報資本，轉向收益更高的領域）、技術投資的深度以及執行力的強弱。

麥肯錫指出，媒體、電信、保險、科技等領域，在AI採用上領先其他產業；而軟體工程、製造業、IT則是AI成本效益最大的幾個產業。

