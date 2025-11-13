AI台廠也要搞「永動機」模式？ 陸行之：鴻海可能以股份換OpenAI訂單

圖為鴻海董事長劉揚偉資料照。 圖：取自鴻海集團官網

[Newtalk新聞] 代工大廠鴻海（2317）、周三（12日）舉行法說會，對於外界關注的 AI 伺服器相關訂單展望，不但緩解「AI 投資泡沫化」疑慮，並釋出明年客戶端對 AI 機櫃需求倍增，樂觀看待第四季及 2026 年的獲利表現。

此外，鴻海還針對將於 11／21 日鴻海科技日登場的展演重點，也表示將推出三大智慧平台結合 AI 技術的落地應用，包括機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，及鴻海的創新速度與科技領先地位。對此，資深半導體分析師陸行之發文指出，鴻海可能會在 11／21 日當天的技術日上，宣布與 OpenAI 達成「循環融資」合作。

陸行之表示，「10 月 6 日才說不知道台灣伺服器大廠會不會也在排隊等送錢／送股票來換訂單，現在怎麼感覺鴻海集團可能在11月21日的科技日，將宣布循 AMD 模式給 OpenAI 鴻海股票來換未來 3～5 年，數兆瓦（GW）AI 數據中心系統及機櫃的訂單。如果以上分析被我亂猜矇對，那還有哪些台灣 ODM 可能也會入局參加『（AI）永動機』超槓桿引擎？」

對於鴻海可能的「合作」模式，陸行之分析三點：

一、可能免費發行股票：鴻海集團很可能循「AMD 模式」，給 OpenAI 鴻海市值 8.8～17.6% 的股票，換取未來三至五年，500～1,000億美元或 1～2GW AI 資料中心系統及機櫃的訂單。

二、現金投資可能性不大：鴻海精密可能向 OpenAI 投資100億～200億美元（截至 2025 年第二季，其現金儲備約 410 億美元），以換取未來三至五年價值 500億～1,000億美元或 1～2 GW 的 AI 數據中心系統及機架間解決方案訂單。然而，鑑於鴻海目前淨現金儲備僅約 72 億美元，認為這種可能性不大。

三、對供應鏈的影響：鑑於 OpenAI 計畫在未來五年內建造超過 20GW 運算能力的資料中心，我們預計這座 1～2GW 的 AI 資料中心將對鴻海的供應鏈產生積極影響，但不一定會對非鴻海精密的供應鏈產生負面影響。

陸行之補充，這種「循環融資」模式與 AMD 先前向 OpenAI 發行 1.6 億股免費認股權證（相當於每股 0.01美元成本，稀釋 10%）以換取未來四年 6GW MI450／550 GPU 訂單的模式類似。主要受此循環融資訂單的推動，AMD 在分析師日宣布，未來 3～5 年資料中心 AI 銷售額的複合年增長率將逾 80%。

