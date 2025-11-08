「AI台灣隊」再壯大！深化AI技術應用，CloudMile獲數發部認證 ，展現AI落地實力

AI公司CloudMile 萬里雲近期榮獲數位發展部數位產業署頒發之「人工智慧技術服務機構能量登錄」之「人工智慧技術教育訓練」與「文字內容自動生成」認證單位。該登錄制度為台灣政府推動AI技術服務品質的官方驗證，目的為強化台灣產業的數位韌性、技術整合與資訊安全實力。CloudMile 萬里雲的入選，證實其AI教育服務與生成式AI技術已達到國家級標準，並具備國際落地的服務實力。









CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示：「CloudMile 萬里雲長期致力於推動台灣產業AI轉型，日前已服務超過400家國際企業導入 AI、數據與雲端技術。我們將持續以最新的AI Agent應用，協助亞太企業加速導入AI，讓台灣在國際AI版圖上占有一席之地。」

跨國案例驗證AI商業價值，助攻產業轉型

CloudMile 萬里雲的MileAI解決方案提供客製化的產業AI Agent應用，已在高科技製造、金融、零售電商、媒體與教育等超過10個產業成功落地。在教育領域，協助新加坡南洋理工大學升級校園助理AI Agent，每月為行政團隊節省約14.5工作人天，讓校方專注於更高價值的任務。

而媒體產業，則與時報資訊合作導入生成式AI，提升新聞撰寫與跨平台傳播效率，帶動點閱率成長逾20%。這些案例不僅展現了AI的即時價值，更驗證了CloudMile 萬里雲協助產業開發AI應用的能力。

「人、技術、流程」黃金三角，打造 AI Foundry規模化

CloudMile 萬里雲也以「人才、技術、流程」的黃金三角為核心，打造完整AI能量體系。集團旗下擁有超過60位全球AI、數據與資安專家，累積超過400張技術專業認證與超過1400家企業的實務導入經驗，並推出六大AI Agent應用場景，涵蓋：

企業知識管理平台

數據洞察與分析助手

No/Low Code 解決方案

NewsSpark 內容生成平台

生成式 AI 教育工作坊

AI Agent 客製化開發





特別是在AI Agent客製化開發上，CloudMile 萬里雲可協助針對產業需求客製化打造AI Agent應用，例如客服中心的即時回覆與問題處理、人資流程中的招募、履歷分析與薪資建議、企業投資決策中的市場數據解析與風險評估等。尤其在Gemini導入上，CloudMile 萬里雲已在新加坡、馬來西亞及台灣成功協助客戶建立企業 AI Agen 應用，案例包含高科技製造、媒體、金融、零售與物流領域。隨著生成式AI與智慧自動化逐漸成為企業標配，CloudMile 萬里雲將持續深化AI應用，以Gemini領導公司的角色出發，實踐百工百業AI落地的願景。

整合AI發展專業人才與創新主導

CloudMile 萬里雲集團為亞洲領先人工智慧科技集團，整合AI、Security 、FinOps 三大核心技術能力，提供橫跨資料治理、雲端營運效率與資安韌性的完整解決方案，協助企業在數位化與 AI 驅動的時代中加速轉型升級。作為一家以發展專業人才與創新主導的跨國科技集團，透過旗下的技術服務品牌 - CloudMile 萬里雲，以及轉型策略諮詢品牌 - Electrum Cloud 蔚藍雲，在企業的每一個轉型階段提供全面性的客製化服務與解決方案。CloudMile 萬里雲集團亦同時在台灣與新加坡開設雙總部，為台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼與越南等超過 1400 家企業提供符合當地市場、法規、科技發展、資安以及文化的數位與創新服務。