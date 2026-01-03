AI吃掉記憶體產能！華碩開第一槍調整售價，玩家升級電腦將更傷荷包
從 2025 年年中開始，由於全球人工智慧（AI）市場熱潮興起，讓記憶體等電腦零組件需求激增，價格也隨之水漲船高，就連微軟 XBOX 與 Sony 旗下 PlayStation 都傳出正在研擬對策，討論次世代主機的推出該不該延後以因應這一波市場問題。而現在，旗下同時有著遊戲主機 Ally X 與電腦零組件業務的華碩已經率先宣布，將進行旗下部分產品的價格調整，也代表未來玩家想選擇華碩與 ROG 的電腦零組件來升級電腦的話就得要付出更多了。
根據外媒拿到的華碩產品價格調整信說法，華碩表示由於 AI 需求強勁，造成全球供應鏈的結構性波動，讓記憶體、儲存元件（SSD、NAND）的成本持續上升，也讓先進製程的投資成本上升，並造成了供應短缺，成為整個產業的挑戰。因此華碩計畫從 5 日起調整部分產品的價格，並且聲稱這是一次長期吸收、回應成本壓力後的必要決定。
而雖然目前華碩並未公布受到影響的產品清單，但由於記憶體是電腦中必備的零組件，因此幾乎可以確認 100% 華碩旗下的 ROG 筆電、桌機等相關產品都會漲價，對於未來想升級電腦配備的玩家們來說壓力又更大了，並且據悉除了華碩外，宏碁、Dell、聯想等電腦品牌也都會漲價，以應對這一波記憶體飆漲潮。
