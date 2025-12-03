AI吃電怪獸來了！他卡位「重電＋綠能」雙金礦 5千億電網商機通吃

財經中心／師瑞德報導

中信綠能及電動車ETF（00896）宣布擬配息0.6元，年化配息率高達12.4%，創歷來新高。AI驅動電網升級與儲能需求，加上自駕車技術進展，助攻成分股基本面轉強，資金回流明顯，成12月ETF配息亮點。（示意圖／PIXABAY）

台灣首檔聚焦綠能與電動車雙主題的ETF，中信綠能及電動車ETF（00896），12月公告第一階段收益分配結果，擬每單位配息0.6元，不僅比上次配息大幅成長五成，也創下該檔ETF配息以來新高紀錄。若以12月1日收盤價19.31元計算，本次當期殖利率達3.1%，換算年化配息率高達12.4%，不僅稱冠12月已公告除息的ETF，也展現出高股息實力，全年配息累計達9.6%，表現直逼高股息型ETF。

配息消息一出，資金立即反映，00896於12月2日盤中走揚逾1%，成交量亦明顯放大，顯示市場對高配息與成長題材雙結合的ETF高度關注。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，本次配息大幅提升，來自於成分股基本面動能持續增強。特別是隨著AI應用快速發展，推升全球對電力與電網設備的剛性需求，帶動重電與電源模組族群展現強勁表現。台灣電網韌性計畫的5,645億元大規模投資，加上美國輸配電系統汰舊換新商機，構成重電設備長達五年以上的成長趨勢，也為台廠打開進軍海外的大門。

張苡琤指出，AI數據中心的擴建也正在帶動對高效電源模組與儲能設備的需求成長。根據預估，全球AI數據中心的功耗將在2030年出現高達160%的增幅，驅動相關硬體設備成為資金追逐的焦點。因此，00896持續聚焦於受惠AI浪潮的電網升級、電源模組、儲能族群，以及具備數據中心整合能力的領導廠商。

在電動車主題方面，儘管全球市場預計在2026年增速將略為放緩至14%，但張苡琤認為，這並不改變其長期結構性成長趨勢。特別是市場焦點已從傳統電動車銷量，轉向自駕技術的商業化與法規鬆綁。預估自駕等級（L2+至L5）的車款滲透率，將從2025年的10%，快速攀升至2030年的40%。

00896以選股策略佈局具備技術領先優勢的電子、半導體與電源模組廠商，有效掌握自駕技術發展所帶來的「換代紅利」。張苡琤強調，這樣的核心配置結合產業長線題材與AI所帶動的需求爆發，將持續是推動00896資本利得與收益分配的重要動能。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

