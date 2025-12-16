AI吃電怪獸來了！ 台電董座：如果算力櫃設都會區 電網一定撐不住

台電召開AIDC研討會，董事長曾文生坦言AI算力中心設都會區，電網會撐不住。吳馥馨攝



AI時代「算力即國力」的概念已全民皆知，但「算力即電力」的危機才正要開始，台電董事長曾文生今（16）日表示，僅僅2個算力櫃的用電量就遠超一棟曾經的台灣第一高樓台電大樓，如若所有AI算力中心都設在都會區，電網一定會撐不住。

繼經濟部能源署日前宣布5MW以上AI資料中心設立納管後，台電今（16）日也召開「因應AIDC發展趨勢-電網韌性之挑戰與因應作法」研討會，邀請國科會副主委林法正、台綜院、能源署與多位專家學者深度交流。

多位學者援引美國做法，試圖找出AI資料中心與電力匹配策略，其中，美國已針對AICD（AI Date Center）制定「特定電價費率」等手段，收取較高電費，以及按電力傳輸遠近收取差別傳輸費，藉以找出「電力」與「算力」之間的最佳解。

林法正表示，AI算力中心與傳統雲端資料中心負載不同、重要性也不同；他認為傳統外商來台設資料中心都是蹭台灣便宜水電的，弊比利多，但如今發展的AI算力中心，是處理機動負載變化，用電尖峰甚至長達數天或數周，如今資料中心對電力的挑戰已與過往不同。

台電董事長曾文生則比喻，以目前GB300伺服器為例，1個機櫃的電力負載就1.4MW，2個機櫃就高達2.8MW，用電量遠遠高於台電大樓整棟的2.5MW。也就是說，假若在都會區極小的商辦空間設置AI算力中心，其局部電網用電量將遠遠高過工廠林立的工業區，造成局部電網用電密度非常高的挑戰。

曾文生坦言，新型AI算力只要設幾個機櫃的算力中心，就會讓既有電網支撐不住，將是電力系統極大挑戰，必須尋求技術上的各種解方。

像是AI電力中心能盡量設在電廠旁邊，減少長途輸電的電網負擔，自身也能維持一定發電能力，例如設置緊急供電設備、再生能源，就能達到Power couple（電力匹配）

曾文生也透露，AI資料中心提出設置地區都在北部，但台電目前都會希望契約用電量超過5MW的，先不要擺在桃園以北。但若環境改善，包括電網壅塞改善、北部蓋出更多電廠，或許現有桃園以北不設AI資料中心的做法就能改變。

曾文生表示，AI資料中心最具經濟效率的方式，就是與發電端同時構想，「電力」和「算力」都要各自盡力，才能達到國家「算力」和「電力」的最佳經濟效益。

台電總經理王耀庭表示，由於AI資料中心能源密度太高，對社會衝擊太大，才必須針對這些新型態用戶提出一套新的管理規則，至於新規長什麼樣子？正請專家學者給予建議，並做好社會溝通後再推動。

