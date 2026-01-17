AI吃電怪獸發威！ 重電三雄產能塞爆

台電砸下5,645億元推動「強韌電網計畫」，加上AI資料中心（Data Center）這隻「吃電怪獸」帶動的龐大變壓器需求，讓重電族群業績「像坐火箭一樣」噴出，近期股價也不斷上工。根據法人最新報告，在美國變壓器供不應求、國內綠能政策雙引擎助攻下，重電族群訂單能見度至少看旺5年，其中股王華城更是通吃美國「星際之門」大單，預估明年將大賺超過2個股本。

這波重電行情的最大推手，正是全球瘋狂的AI軍備競賽。高盛證券預估，AI將導致2022至2030年間資料中心用電功耗大增160％，目前美國擁有2,700座資料中心，耗電量佔全國4％，預計2026年將攀升至6％，龐大的用電需求迫使美國電網亟需更新，但當地產能不足，只能擴大向海外進口，這正是台灣重電廠千載難逢的機會。

獨吞星際之門 華城獲利三級跳

「現在不只是缺電，是缺變壓器！」市場人士分析，作為指標股的華城，去年第四季成功打入美國德州「星際之門」（Stargate）計畫，成為首期變壓器指定供應商。華城總經理許逸德更透露，有望再下一城拿下第二期訂單，目前訂單能見度已直達2028年下半年，部分產品甚至看到2030年。

業績會說話，華城去年12月營收繳出38.9億元成績單，月增率高達96.8％。法人預估華城受惠歐美大型變壓器需求，今、明兩年將各擴增30％新產能，推升2026年EPS挑戰21.82元，本益比區間上修至33～42倍。

士電、中興電擴產 搶食千億大餅

不讓華城專美於前，老牌重電廠士電與中興電也是這波浪潮的贏家。士電總經理謝漢章霸氣表示，「未來3年訂單沒問題」，為了消化爆量訂單，士電大型變壓器新廠預計今年第2季投產，年產能將大增30％，並準備與三菱電機聯手開拓日本市場。

中興電則是國內唯一能生產345kV超高壓GIS（氣體絕緣開關）的廠商，受惠台電強韌電網計畫最深。目前在手訂單高達437億元，能見度同樣看到2026年，統包工程更已拿下大潭、台中等電廠改建案，幾乎每個月營收都在創歷史新高。

老店新開花 東元、大同搶賺美國財

除了重電三雄，老牌大廠也沒缺席。東元在北美機電需求強勁帶動下，去年12月營收衝上56.6億元，年增15.6％，公司鎖定台電強韌電網的儲能與分散電網商機，喊出配合台電十年計畫，每年要搶下數十億元訂單，後市展望相當樂觀。

大同則上演「外銷變身秀」，隨著銷往美國的產品比重增加，毛利率跟著水漲船高，電力事業營收持續成長。在基本面轉強與籌碼面利多雙重發酵下，這些老牌重電股正如猛虎出閘，準備在2026年大顯身手。