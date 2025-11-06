AI吃電+COP30加持！ 潔淨能源ETF漲幅奪冠成市場投資新風口

台股示意圖。資料照



AI科技熱潮再起，但ETF市場焦點卻由能源題材搶下。受AI革命推升電力需求，加上下週將於巴西貝倫登場的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）政策利多預期雙重影響，「FT潔淨能源」（00899）單日大漲4.99%，收盤價21.24元，成為今日ETF漲幅冠軍，累計今年漲幅已達52.59%，顯示能源轉型已成為市場投資長線主軸。

根據CMoney資料統計，今日ETF漲幅榜前十名中，能源類ETF表現搶眼，其中「FT潔淨能源」(00899)以近5%的漲幅居冠。科技類ETF如「台新臺灣IC設計」(00947)、「國泰費城半導體」(00830)等也有不俗表現，但能源類ETF的強勢更為突出。

廣告 廣告

分析師指出，能源ETF的強勁走勢主要受兩大因素推動。首先，歐盟27國日前就2040年減排目標達成協議，承諾較1990年減少90%碳排放，進一步鞏固全球淨零碳排發展方向。其次，COP30氣候峰會即將於下週在巴西召開，相關政策利多預期將持續發酵，為潔淨能源產業提供政策面支撐。

FT潔淨能源基金經理人洪慧珊表示，全球淨零碳排趨勢不變，歐盟的氣候目標協議為潔淨能源產業注入動能。此外，AI應用的高耗電需求也是推升能源ETF的重要因素；00899的投資組合聚焦於電力解決方案及燃料電池，近期成為市場資金關注的焦點。

微軟執行長納德拉近期曾指出，未來五年科技業面臨的最大挑戰將是電力供應壓力，00899持股中的Bloom Energy第三季營收年增57.1%，反映AI時代對潔淨能源解決方案的剛性需求。

市場觀察人士認為，在AI耗電量激增、傳統發電機組供應不足，以及全球減碳目標明確的多重影響下，潔淨能源相關產業將持續受惠。從今日ETF市場表現來看，投資人已開始積極布局能源轉型題材，隨COP30召開，能源ETF的強勢表現有望延續。

更多太報報導

主動式ETF規模跨過820億！00981A將挑戰300億大關貢獻1/3

AI衝擊台灣產業結構! 盧超群：代工繼續沒問題 IC設計、記憶體有二大挑戰

摩爾定律走到極限 台灣半導體業如何布局? 鴻海蔣尚義:快速進入系統設計 搶進封裝市場