AI合作多為美企？劉揚偉：日本我們也有做

[NOWnews今日新聞] 日本媒體質疑，鴻海似乎AI合作多為歐美企業，並未明顯看到日本公司，對此，鴻海董事長劉揚偉今（21）日表示，公司和日本KDDI、軟銀有合作，NTT也有在談。但他直言，日本文化相對歐美速度較慢是劣勢，但鴻海還是有與日企合作，「陸陸續續地你會看到一些合作案出來。」

劉揚偉表示，與軟體銀行（Soft Bank）、KDDI都有適當的合作，也和NTT在談，這些都在推進中，但日本文化相對速度比較慢，不像歐美速度較快，不過，他強調，速度慢「不代表我們沒有做」，「陸陸續續地你會看到一些合作案會出來。」

劉揚偉認為，日本廠商在文化上非常注重細節、做事一定要做好，這是日本的職人精神，也是優勢，但其劣勢尤其是在高科技產業，高科技產業就是速度要快，「Winner Takes All」，日本有這樣的劣勢。

劉揚偉表示，希望透過鴻海與他們的合作，可以把他們的優勢發揮出來，並且彌補他們的劣勢，這樣就能變成「一加一大於二」的結合，「這也是我們在努力的方向。」

至於談及與軟銀、Open AI的三方合作關係，劉揚偉提到，合作首先會在加州進行，因為這當中牽扯到下一個世代資料中心，新的架構設計，所以雙方必須要緊密合作，才能把這個想法討論出來，他透露，會先在聖荷西做研發、生產則可能是在俄亥俄州，「資料中心就是到處都是。」

