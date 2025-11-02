AI合成不雅片害慘女業務 轉發者被關5天

▲中國一名外型亮眼的汽車女業務牟姓女子遭人利用AI技術合成不雅影片，名譽嚴重受損。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國一名以高業績聞名的保時捷女銷售牟姓女子，近日驚傳遭不法人士利用AI技術製作不雅影片並在網路瘋傳，不僅名譽受損、生活大亂，甚至還有人惡意轉發散布。警方介入調查後，已對一名轉發者依法拘留5日，案件持續偵辦中。

根據《中新網》等中國媒體報導，34歲的保時捷業務牟姓女子，過去以亮眼的銷售成績在中國汽車圈爆紅，2023與2024年連續兩年賣出170輛車，兩度奪下保時捷年度銷售冠軍，今年9月，她再度成為月度銷冠，登上熱搜。

▲牟姓女子曾連續兩年成為中國保時捷銷冠，因形象亮眼曾多次登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

然而風光背後卻遭遇AI惡意攻擊。牟女日前在社群平台表示，近期網路上出現多段以她臉部為模板合成的不雅影片，並配合假照片散播，這些影片雖為偽造，但已嚴重影響她的生活與名譽，「有人還公開洩露我的電話與微信，讓我飽受騷擾」。她已委託律師團隊進行證據保全與公證，誓言追究法律責任。

10月12日，她在微博上公開青島市公安局李滄分局的行政處罰決定書。文件指出，一名男子在群組內轉發牟女照片及不雅影片，內容侮辱性強，警方依《治安管理處罰法》第42條第二項裁罰行政拘留5日。

▲警方已拘留一名轉發者5日，牟女強調將追究所有散播者刑責。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後引發輿論譁然，不少網友聲援牟女，呼籲立法強化AI生成影像的管理與懲罰機制，「這已不是玩笑，而是赤裸裸的數位暴力」。也有律師指出，AI換臉技術若涉性影像或侵權行為，應視為製作與傳播淫穢內容罪，涉案者將面臨刑責。

牟女則表示，感謝外界關心，並重申將繼續透過法律途徑維護自身權益，「這些影片百分之百是偽造的，我絕不會退讓」。

