AI商機大爆發！中研院上調GDP至7.41%、創15年新高 示警產業兩極化

中央研究院合聘研究員、央行理事林常青。徐筱嵐攝



隨著貿易協商進展及美國關稅政策調整，市場不確定性下降，2025年下半年全球經濟展望較先前更趨正向。中央研究院今（12/22）日發布「2026年台灣經濟預測分析報告」，受AI與高速運算等相關應用需求擴張帶動下，外需暢旺並帶動投資動能，相關產業同步受惠，預估全年經濟成長率為7.41%，較7月上修4.48個百分點，展望2026年，在高基期效應及預期成長力道將略轉緩和，經濟成長率為3.71%。

中研院副院長彭信坤表示，今年GDP上調至7.41%，為過去十五年來發展最快，主要是AI商機暢旺帶動，加上對等關稅政策、232條款尚未確定，使得下半年經濟成長出乎意料之外，只是產業結構成長不一致，觀察GDP組成中，進出口成長幅度特別快，尤其是半導體跟ICT產業的表現極佳，但傳統產業如化工、機械等，則是相對疲軟。

中研院合聘研究員林常青說明，對外貿易部分，新興科技相關產品表現穩健，消費性電子需求活絡，帶動電子及資通訊產品出口成長；但傳統產業受對等關稅衝擊、全球需求放緩及海外同業競爭影響，出口動能下滑，預估今年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為32.09%與29.79%。明年美國雲端服務供應商與AI相關硬體建購持續推進，預期我國外貿將維持強勁表現，需留意產業景氣分歧情況與美國關稅政策對全球商品需求的遞延。

民間投資部分，AI需求強勁帶動供應鏈持續擴充先進製程產能推升資本設備進口，前11個月以新台幣計價，年增50.54%，其中半導體設備成長73.14%，帶動前三季實質民間投資年增14.32%，預估全年成長率年增10.56%。明年在AI商機帶動下，相關供應鏈投資需求持續穩定成長，但在高基期影響，民間投資成長速度將趨於溫和，預估明年實質年增約1.81%。

在民間消費，今年前三季受美國關稅政策與金融市場波動影響，消費信心疲弱，民眾對耐久財的消費趨於保守，其中，汽機車買氣低迷，零售業前10個月營業總額小幅年減0.51%，不過，第4季在節慶消費的催動下有助活絡民間消費，預估實質民間消費成長率年增1.35%。明年產業景氣不均仍可能牽制就業與消費信心。

至於物價部分，因國際能源價格下跌及新台幣匯率升值，下半年物價呈現明顯放緩，1至11月消費者物價指數（CPI）平均年增1.69%，核心CPI年增1.64%，然而，8至11月的十七項民生物資CPI年增率均高於2%，顯示民生物價仍具一定壓力。全年CPI與PPI成長率將分別年增1.67%與 -1.93%；明年在能源價格維持低檔且服務類價格漲勢趨緩的情況下，CPI與PPI成長率預估分別為1.60%與 -0.39%。

展望未來，林常青認為，有五大不確定因素要留意，一是美國關稅政策的後續發展及主要央行貨幣政策的調整步調將牽動全球需求與金融市場；二是中國經濟成長動能放緩及生產過剩的低價產品外銷，其外溢效仍將干擾區域貿易與臺灣傳產出口；三是地緣政治與氣候風險亦增加經濟成長不確定性；四是AI與新興科技發展進程；五是產業高度集中與景氣分化現象，將影響經濟與勞動市場的潛在韌性。

