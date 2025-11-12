AI商機帶動！今年營所稅暫繳稅額4881億元 連2年創新高

受惠AI需求暢旺，相關半導體及AI供應鏈獲利增加，114年度營所稅暫繳稅額新台幣4,881億元，連續第2年創歷史新高。吳馥馨攝



受惠AI需求暢旺，相關半導體及AI供應鏈獲利增加，財政部財政資訊中心今（12）日公布統計，114年度營所稅暫繳稅額新台幣4,881億元，連續第2年創歷史新高，比去年成長約17%；申報件數約近33.1萬件，申報件數比去年成長4.39%。

不過，為協助納稅義務人因應美國對等關稅政策影響，財政部祭出納稅義務人得申請免加計利息延期或分期繳納稅捐政策，今年申請分期繳納暫繳稅額也高達5,040件、269.04億元，遠高於去年的700件、3.31億元。

為分散企業一次繳清稅負壓力，也便利國庫資金調度，法規規定，企業當年度所得除要在隔年5月申報繳稅外，當年9月先「暫繳」一次，待隔年5月申報，確認全年應納稅額後，可扣掉前一年度暫繳部分，僅就餘額繳納；相當於預繳營所稅的概念。

據財政部財政資訊中心今天公布統計，114年度營所稅暫繳件數共有33萬910件，暫繳稅額4,881億元，再創歷史新高。

觀察企業營所稅暫繳申報方式，案件分為一般申報、試算申報。所謂一般申報，是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，今年這類案件仍占大宗，占比約93%；試算申報是以「當年上半年實際營業額核實計算稅額」，占比約近7%。

今年營所稅暫繳稅額4,881億元，較去年的4,166億元大幅成長約17%；也高於2020年至2023年約1600億元至2650億元水準，足見AI及相關半導體產業的成長動能。

受惠營所稅暫繳申報創高挹注，財政部統計處昨天公布的10月營所稅實徵淨額達3,012億元，比去年同期大增600億元，增幅24.9%。累計1-10月營所稅 實徵淨額達1兆1,186億元，比去年同期增加174億元，年增1.6%。成長主因是結算申報自繳稅款及暫繳稅款皆有所成長，不過，申請延分期稅款也增加，抵銷部分增幅。

