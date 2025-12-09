AI商機強勁助攻！台灣11月出、進口雙創單月新高

財政部今（9）日公布 11 月進出口統計，出口 640.5 億美元、再改寫歷年單月新高，年增 56%、已連續 25 個月成長，同月份進口 479.7 億美元，較去年同月增 45%，也創歷年單月新高。 圖 : 高雄港務分公司粉專（出口示意圖）

[Newtalk新聞] 財政部今（9）日公布 11 月進出口統計，出口 640.5 億美元、再改寫歷年單月新高，年增 56%、已連續 25 個月成長，同月份進口 479.7 億美元，較去年同月增 45%，也創歷年單月新高。今年前 11 個月累計出口達 5,784.9 億美元，較上年同期增 34.1%；累計進口 4,406.0 億美元，較上年同期增 23.5%。

11 月出超 160.9 億美元，較上年同月增 81.1 億美元；累計今年前 11 個月出超 1,379.0 億美元，較去年同期增 634.2 億美元。

廣告 廣告

財政部指出，由於人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用商機熱絡，持續推升相關產品出貨動能，11 月出口年增 229.9 億美元或 56%。資通與視聽產品方面，出口 283.6 億美元，創歷年單月新高，年增 178.9 億美元，其中，電腦及其附屬單元增加 165.5 億美元、電腦之零附件增 6.9 億美元、儲存媒體增 2.2 億美元、交換器及路由器增 2.2 億美元。

另外，電子零組件出口 216.3 億美元，亦創歷年單月新高，年增 49 億美元，其中，積體電路增 47.6 億美元、印刷電路增 0.7 億美元、電容器及電阻器增 0.4 億美元；機械出口 23.8 億美元，年增 3.6 億美元，其中生產半導體等機械增 2 億美元、機器、工廠或實驗室設備增 1.8 億美元，金屬加工工具機則減少 0.3 億美元。

累計今年前 11 個月，台灣出口較上年同期增 1,471.2 億美元或 34.1%，以資通與視聽產品增 1,038.5 億美元或 86%、電子零組件增 417.1 億美元或 26.1%增加較多，電機產品、機械各增 15.9 億美元或 13.2%、14.4 億美元或 6.6%，塑橡膠及其製品則減少 13.6 億美元或 —7.6%。

11 月對主要外銷市場同步擴增，其中對美國出口金額 244.2 億美元及年增率 1.8 倍，雙創歷年單月最佳，年增幅度更來到 1.8 倍；其中資通與視聽產品增 157.5 億美元，多了 3.2 倍、電子零組件也增 0.9 億美元；

對中國與香港出口 162.1 億美元，年增 16.5%，其中電子零組件增 23.6 億美元。對東協、歐洲出口各為 99.5 億美元、41.1 億美元，年增率各達 31.5%、36.8%。

我國對美出口占總出口比重升至 38.1%；對歐洲、東協出口分別增 36.8%、31.5%，對日本、中國與香港各增 18.2%、16.5%。

累計前 11 月對五大市場出口均呈正成長，以對美國增 73.4% 最出色，對東協亦增 37.4%，其餘三地區增幅低於平均，反映在市場結構上，對美占比 30.4%、對東協占 18.7%，分別為近 35 年、11 年同期高點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

要斷糧了？Nvidia壟斷EML雷射 一圖看光源危機衝擊供應鏈

美國防授權法案軍援台灣最高313億 外交部：落實「實力帶來和平」願景