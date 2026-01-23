AI商機推動去年工業生產指數創高 料今年「淡季不淡」力拚續創新高

AI商機推動去年工業生產指數攀升至112.16，創歷年新高。圖為鴻佰科技AI伺服器工廠。鴻海提供



經濟部統計處今（23）日公布去年12月、去年第4季、去年全年的工業生產指數全部都創歷年新高。統計處副處長陳玉芳坦言，若AI需求不墜，未來將打破淡旺季界線，全年呈現淡季不淡；2026年力拚工業生產指數續創新高。

2025年包括工業生產指數、製造業生產指數、電子零組件、電腦電子光學製品業的生產指數全數創下歷史新高。陳玉芳表示，主要是AI伺服器商機帶動相關業別的生產指數持續創新高。

其中，2025工業生產指數為112.16；年增16.7%，增速為15年來最快，僅次於2010年的27.24%。電子零組件指數年增24.71%，也是15年來最大增幅；反映AI伺服器生產的電腦電子光學製品業年增56.43%，年增率創歷史新高。

陳玉芳表示，2025年製造業高速成長動能主要來自伺服器增產；因電子零組件等先進製程需求極為強勁，更帶動傳統產業中的半導體生產設備（機械設備業）；靶材、銅薄（基本金屬業）；拋光矽晶圓（化學材料及肥料業）生產增加。

至於電子零組件、電腦電子光學製品業，與傳統產業之間二極化的現象。陳玉芳指出，去年11月，製造業指數若扣除強勢領導的2大ICT產業，指數呈現年減2.54%；到了去年12月，該指數已轉為年減0.38%；減幅已明顯收斂縮小。

由於台美對等關稅已經大致底定，台灣稅率降至15%且不疊加原稅率，與日、韓、歐等出口競爭對手國已站在公平起跑位置；陳玉芳表示，這對傳統產業生產是樂觀消息。不過，傳統產業能否結束疲弱，仍要持續觀察中國大陸低價競爭，以及產能過剩的外溢效果是否持續緩解。

展望未來，由於對等關稅已撥雲見日，加上AI伺服器商機持續，經濟部在加計關稅影響後，預估今年1月製造業生產指數約在130.69至134.69之間，年增幅高達35.6%至39.7%。

陳玉芳也說明，因春節落點不同，今年1月的製造業指數增幅較大；但目前觀查，整體AI伺服器需求仍對國內生產有正面幫助。也因AI商機，讓過往製造業上半年趨淡、下半年旺季的淡旺季界線變得不明顯，全年呈現淡季不淡現象；而且只要今年製造業增速維持正成長，全年指數就會再創新高。

