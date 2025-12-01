AI商機擴大經常帳順差 今年超額儲蓄估首破5兆元

（中央社記者潘姿羽台北1日電）AI商機大爆發，催動台灣經濟成長引擎，今年經濟成長率估達7.37%，創15年最佳，不過今年超額儲蓄規模同步飆破新台幣5兆元，創歷史新高紀錄，明年超額儲蓄繼續衝高，衝破6兆元，主計總處官員說明，主因是經常帳順差迅速擴大所致。

儲蓄與投資差額又被稱為「超額儲蓄」，近年規模持續擴增，109年首破3兆元後，113年向上衝破4兆元，而後持續加速，114年突破5兆元，達5兆4246億元，明年估計達6兆1997億元，持續改寫新高紀錄，且明年超額儲蓄率將達20.76%，創歷史新高。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，外界慣以閒置資金看待超額儲蓄，但這些資金不是真的「閒置」，可能用於投資股市或其他地方；另一方面，從國民所得會計恆等式觀點，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面，台灣屬於出口導向的經濟體，長期經常帳呈現順差，近年更受惠於AI商機，出口非常暢旺，因此超額儲蓄持續成長。

蔡鈺泰指出，今年因AI商機超乎預期強勁，帶動出口締造亮眼成績，主計總處大幅上修全年經濟成長率至7.37%，創金融海嘯以來、15年最佳紀錄，原因就是AI拉動出口，光是下半年商品出口就比8月預測數大增357億美元，全年商品出口突破6000億美元，年增率高達31.58%，成長幅度非常大。

蔡鈺泰接著表示，因應AI商機蓬勃發展，企業持續擴大投資，但經常帳順差成長很大，超額儲蓄隨之走揚。

蔡鈺泰表示，超額儲蓄接連創高，外界可能認為是資金閒置、投資不足，不過觀察國內投資毛額，113年衝上6.9兆元，創歷史新高，114年、115年也接連創高，估計分別達7.2兆、7.4兆元，顯示投資動能仍在，不需要負面解讀。（編輯：潘羿菁）1141201