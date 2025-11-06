AI商機爆發 台經院大幅上修今年經濟成長率至5.94%

（中央社記者潘姿羽台北6日電）AI狂潮來襲，帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。在AI商機推動下，台經院今天大幅上修2025年經濟成長率至5.94%，在此高基期下，預測2026年經濟成長率為2.60%。

台經院今天發布最新經濟預測，估2025年經濟成長率為5.94%，較7月預測值3.02%，大增2.92個百分點。台經院說明，雖然美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國AI投資熱潮催動台灣的出口與投資引擎，今年AI相關產業一支獨秀。

根據台經院預測，受惠於AI商機升溫，半導體領導業者積極擴充先進製程與高階封測產能，帶動上下游供應鏈同步加碼投資，多家國際大廠也在台灣設立研發中心及資料中心，估2025年民間投資實質成長率達10.97%。

貿易方面，台經院估2025年輸出成長率達24.98%，到了2026年，AI相關需求仍具支撐作用，不過受高基期影響，電子及資通訊產品出口增幅趨緩，輸出成長率大幅滑落至3.08%，較今年驟減21.90個百分點。

除了高基期因素，導致明年成長率受限，台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，AI前景喜憂參半，近來AI泡沫化的疑慮甚囂塵上，特別是AI幾家科技巨頭互相投資，現階段在生產力的促進仍乏善可陳，當一隻雞每天都在吃飼料，卻不太下蛋，可能不會是好結果，這是需要持續關注的地方。

台經院院長張建一則說，AI短期還不會泡沫化，只要各國持續投資AI基礎建設、發展主權AI，仍可拉動台灣出口，只是今年成長率已經非常可觀，高基期影響下，2026年AI不會像今年這麼熱，另一方面，還是要期待能夠有實際終端商品應用需求出現，帶來新的動能。

張建一透露，根據目前經濟數據，加上普發1萬元的挹注，台灣今年經濟成長率突破6%，並非不可能，但因為仍有許多不確定性，因而偏向保守，台經院估今年成長率為5.94%。

不過張建一也說，台美談判進展順利，應有機會爭取到稅率調降至15%且不疊加，台灣可能因此需要付出一些代價，包含承諾採購，如中油採購阿拉斯加油氣，汽車關稅調降，但應不會降到零。

媒體關切，美國最高法院質疑美國總統川普的對等關稅，若推翻對等關稅合法性，影響為何，張建一直言，就算對等關稅被推翻，川普還是會想出新招，台灣不能鬆懈。

物價方面，今年消費者物價上漲率（CPI）溫和下滑，台經院估全年CPI上漲率為1.70%；展望2026年，隨全球通膨壓力趨緩，物價維持緩步回落趨勢，但氣候變遷、缺工與地緣政治風險可能推升成本壓力，預測2026年CPI年增率約為1.66%。（編輯：張均懋）1141106