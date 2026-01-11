AI問診時代來了！ChatGPT也能「問健康」 260位醫師合作 新功能曝光

實習記者藍子瑄／台北報導

OpenAI近日正式宣布推出全新功能「ChatGPT 健康」，與 260 位專業醫師合作，結合醫師意見與個人健康數據，協助使用者解答健康疑問、管理身心狀態。（圖／翻攝自 OpenAI 官網）

AI也能幫你顧健康了！OpenAI近日正式宣布推出全新功能「ChatGPT 健康」，與 260 位專業醫師合作，結合醫師意見與個人健康數據，協助使用者解答健康疑問、管理身心狀態。官方強調，這項功能並非取代醫師，而是希望成為民眾日常照顧健康的輔助工具。

「ChatGPT 健康」將在 ChatGPT 內設置獨立的健康專區，使用者可自行選擇串接 Apple 健康 App、Function、MyFitnessPal 等平台資料，讓 AI 進一步了解個人的生活習慣、健康背景與身體狀況。透過匯入相關數據後，用戶可像一般對話一樣，向 ChatGPT 提出各式健康相關問題，由 AI 依據個人情況提供建議與說明。

OpenAI 也特別強調，所有健康資料都將與一般對話分開儲存，不會外流、也不會用於模型訓練，確保用戶的個資安全。該功能目前將先開放給部分用戶測試，預計在未來幾週內，陸續於 iOS 與網頁版全面上線。

OpenAI 進一步指出，過去兩年已與來自 60 個國家、涵蓋數十個專科的 260 位職業醫師合作，持續調整 AI 回應健康問題的方式，確保能在提供幫助的同時，降低潛在風險。相關模型至今已累積超過 60 萬次醫師社群回饋，整體設計以醫療專業為核心。

官方也再次強調，「ChatGPT 健康」的定位並非取代醫師或診斷行為，而是作為臨床照護的輔助工具，或提供醫療人員與使用者在治療與健康管理上的參考資訊，期望讓 AI 成為更貼近日常生活的健康幫手。

提醒民眾，健康相關問題仍應由醫療專業人員評估，切勿完全仰賴網路或 AI 資訊，以避免延誤病情

