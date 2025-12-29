「AI國家隊孵化器」亞威AI商務應用教育學院攜手亞太青年領袖學院推動專業無人機國際級技能認證

【警政時報 司徒／臺北報導】由亞威AI商務應用教育學院攜手亞太青年領袖學院所推動專業無人機國際級技能認證—「無人機飛行師（Drone Pilot Specialist）無人機維修師（Drone Maintenance Master）」證照體系於台灣落地實施，為我國在國際專業技能制度接軌，及新興科技人才培育上建立國際化的公信認證標準系統。

亞威教務長黃頌揚（左）學院執行長張楷文（右）帶領AI國家隊評鑑成果展發表。(圖/亞威AI商務應用教育學院 提供)

在數位發展部數位產業署促進數位創新（引領中小微型數位轉型戰略攻頂計畫） 助力台灣影視音產業AI轉型，2026國際監評委員資格認證，及暨在台首張國際「無人機飛行師」培訓資格證書-因應人工智慧、數位科技與無人載具應用的快速發展，國際標準組織（ISO / IQCS）已於近日完成2026年新年度在台之「國際監評委員（International Assessor）」全員資格檢定，並同步推動全新國際級技能認證。

該教育學院所培育之學院師資群，已實際參與並協助企業、政府單位、大專院校、法人機構與產業協會等，累計超過上千場次之AI數位轉型導入與實務培訓專案，實際培訓人次已突破萬人規模。經統計，透過AI工具與流程再設計所帶來之營運效率提升與成本結構優化，為參與企業創造之整體經營效益，累計已達數十億元以上之產值與價值提升成果。

數位發展部數位產業署促進數位創新（引領中小微型數位轉型戰略攻頂計畫）。(圖/亞威AI商務應用教育學院 提供)

亞威AI商務應用教育學院執行長張英濠（楷文）提到，2024~2025年所培訓並取得國際ISO認證之「AI國家隊講師群」，今年特別獲得國家數位發展部及經濟部網路大學校的肯定，同時獲選擔任國內影視音產業「導入AI應用實作計畫」，及製造業暨服務業之輔導培訓單位與核心講師群團隊，2026亞威AI商務應用教育學院持續以「國際標準 × 產業落地 × 人才實作」為核心發展軸線，持續串聯ISO國際認證制度、政府政策資源與產業實務需求，建立具備國際公信力與實際成效的AI人才培育體系。

面對AI時代的快速演進，亞威不僅著眼於技術本身，更專注於「人如何正確使用AI、駕馭AI、並創造價值」的關鍵能力建構，學院將持續深化AI應用、無人機技術、數位內容與產業AI轉型的跨域整合，攜手政府、企業與教育體系，共同推動台灣成為具備國際競爭力的AI應用與數位轉型示範基地。

亞威教務長黃頌揚說明以「實作導向、流程導入、產業落地」為核心，並與台北市電影委員會TAIPEI FILM COMMISSION / 台灣未來教育研究學院 /台灣電影文創產業協會聯盟攜手，協助國內影視音相關事業單位，導入AI工具與工作流程，為我國影視音產業AI轉型，建立具體示範與可複製經驗。

亞威資訊長周應熹表示，「一站式 AI 學習暨教務師資課程媒合管理平台」，整合課程學習、課務管理、AI 工具匯整、教師媒合、實務操作與專案演練，為個人與企業打造系統化的數位轉型導航方案，透過嚴謹的跨域技能認證，將學員的實作能力量化為具備國際競爭力的「數位資產」。

ISO17024個人專業技能證照國際監評委員（International Assessor）2026監評委員。(圖/亞威AI商務應用教育學院 提供)

亞威AI學院陳志寬院長也指出，我國在專業技能國際接軌、AI人才培育及產業升級三大面向的整合成果，亦為台灣產業AI轉型工程寫下重要里程碑。亞太青年領袖學院理事長房福慶同時也強調，AI工具本質上是一種「加速人類放大能力的工具」，而非取代人的存在，是人必須先學會如何駕馭工具、清楚自身目標與方向，才能發揮AI的真正價值。

未來，亞威將持續攜手政府、產業與教育體系，推動具備國際認證高度的 AI 應用與無人機產業培訓。這不僅是為了深化數位內容產業的環境發展，更是為了在人才重新洗牌的關鍵時刻，協助學員獲取跨國認可的專業通行證，掌握未來職場的核心議價能力。

