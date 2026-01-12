AI圖奪上海攝影賽冠軍！評審「沒看出來」引爆黑箱質疑 主辦低調刪名單換人

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

中國上海近期一場由多間飯店聯合舉辦的攝影比賽引發爭議。主辦單位1月6日公布得獎名單，作品《騎樓陽光》憑藉懷舊氛圍與光影表現奪下首獎，畫面呈現一名老者在陽光灑落的巷弄中提著鳥籠行走，初看之下獲得評審團一致好評。

作品《騎樓陽光》遭質疑為人工智慧生成影像。（圖／翻攝自微博）

不過，結果公布後很快遭到網友質疑。有網友透過調整曝光與細節檢視，發現畫面中多處不合常理之處，包括背景店家招牌文字無法辨識、字形錯亂，以及人物手部與鳥籠連接處出現不自然扭曲，整體特徵高度符合人工智慧生成影像，而非實地拍攝的攝影作品。

爭議進一步延燒至評審機制。由於評審團的組成皆為當地藝術、空間設計及文藝評論界的權威人士，具備深厚的專業資歷，卻在評選過程中未能識別出AI生成的技術瑕疵，甚至授予其冠軍寶座，不禁讓人懷疑其中是否有「黑箱作業」。

面對抨擊，主辦單位採取了冷處理方式，在事發後迅速將冠軍作品移除，並宣布由原先獲得亞軍的作品《陸家嘴》遞補首獎位置。儘管名單已作修正，但主辦方至今仍未針對評審團的疏失給出正面交代。

